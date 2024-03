Reagáltak a Fradi-drukkerek Magyar Péter beszólására

Majd azzal folytatták, „azonban most nem kell félned, annyira jelentéktelen vagy számunkra, annyira nem érdekel minket az életed, a bizniszed amit politikának hívsz, hogy nem megyünk hozzátok. Nyugodj hát meg” – üzenték a fradisták. Végül egy ajánlatot is megfogalmaztak a politikusi babérokra törő Magyarnak: Ha túlteng benned a tesztoszteron, szoktunk szervezni sportversenyeket, ott kipróbálhatod magadat. Az ösztrogén vezérelt bizniszhisztidben engedelmeddel nem kívánunk semmilyen részt vállalni, keress másokat akiket a szádra veszel. Köszönjük. Pont” – zárta a Fradimob a bejegyzését.

