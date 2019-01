Razziáztak a hatóságok a bulinegyedben

Razziát tartott a rendőrség a bulinegyedben, a péntek esti összehangolt akcióról egy videót is közzétettek a hatóságok. Összesen hét embert állítottak elő a VI. és VII. kerületben kábítószer fogyasztása és kábítószer birtoklása, valamint személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése miatt. A rendőrök 61 taxist is ellenőriztek, két esetben feljelentést is tettek szabálysértés miatt, a társhatóságok pedig 13 esetben kezdeményeztek eljárást.