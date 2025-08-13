Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében

Megosztás itt:

Újabb, az éjszakai életben jól ismert személyt „vett elő“ a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) abban az eljárásban, amihez az elmúlt évek legnagyobb NAV-razziája köthető a Budapesti Nagybani Piacon – tudta meg a Magyar Nemzet. V. F.-et költségvetési csalással gyanúsítják.

A razzia során a NAV három bűnügyi igazgatósága összesen 78 helyszínen csapott le, 55 személyt állítottak elő és gyanúsítottak meg, továbbá jelentős vagyont foglaltak le.

