Rászorulóknak osztottak meleg ételt

2018. DECEMBER 9., VASÁRNAP
DEUTSCH: A MIGRÁNSVÍZUMOK ÜGYÉBEN ÁMOKFUTÁSBA KEZDETT AZ EURÓPAI PARLAMENT BEVÁNDORLÁSPÁRTI TÖBBSÉGE KOSSUTH RÁDIÓ.
HADHÁZY ÁKOS TÜNTETÉST SZERVEZETT A KÖZMÉDIA ELFOGULTSÁGA MIATT AZ MTVA SZÉKHÁZÁNÁL, AZ ESEMÉNYEN NÉHÁNY SZÁZ EMBER GYÛLT ÖSSZE.
MSZP: TILTAKOZNI KELL A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELLEN.
A PÁRBESZÉD TILTAKOZIK A KORMÁNY HAJLÉKTALANOKAT SÚJTÓ INTÉZKEDÉSE ELLEN.
ALÁÍRÁSGYÛJTÉST INDÍT A JOBBIK A NYELVVIZSGA KÖTELEZÕVÉ TÉTELÉNEK ELHALASZTÁSÁÉRT.
AZ LMP, PUZSÉR RÓBERT FÜGGETLEN FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTET TÁMOGATJA A JÖVÕ ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON.
TÖBB CSALÁDTÁMOGATÁSI ELKÉPZELÉS IS A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM NAPIRENDJÉN VAN, EZEK KÖZÖTT SZEREPEL A FALUSI CSOK IS MAGYAR IDÕK.
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: ÉRDEMES KIHASZNÁLNI AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI BEFIZETÉSEK UTÁN JÁRÓ ADÓKEDVEZMÉNYT.
KUTATÓ- ÉS OLTÓANYAG-TERMELÕ KÖZPONTOT ADOTT ÁT PALKOVICS LÁSZLÓ MOHÁCSON.
BEJELENTETTE A NEMZETI HÚSGALAMBPROGRAM ELINDÍTÁSÁT NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER.
ELKÉSZÜLT AZ ESZTERGOMI SZENT ANNA-TEMPLOM, KÖZISMERTEBB NEVÉN KEREKTEMPLOM KÜLSÕ FELÚJÍTÁSA.
A RIDEGSÉG ÉS KÖZÖNY HELYETT TESTVÉRISÉGET SÜRGETETT FERENC PÁPA A SZENT PÉTER TÉREN ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJÁN, AMELY A "MEGTÉRÉS" IDEJE.
JÖVÕ HÉTEN TÁRGYAL A FRANCIA KORMÁNY A SÁRGA MELLÉNYES TÜNTETÕKKEL, A MINISZTERELNÖK PÁRBESZÉDET, A NEMZETI EGYSÉG HELYREÁLLÍTÁSÁT SÜRGETI.
EZEN A HÉTEN KEVESEBBEN VONULTAK UTCÁRA, MINT KORÁBBAN, DE TÖBBSZÖR ÖSSZECSAPTAK A RADIKÁLIS DEMONSTRÁLÓK ÉS AZ EGYENRUHÁSOK.
TÖBB MINT 100 TÜNTETÕ, VALAMINT 17 RENDÕR IS MEGSEBESÜLT, A FRANCIA HATÓSÁGOK 1700 EMBERT ÁLLÍTOTTAK ELÕ.
FRANCIA GAZDASÁGI MINISZTER: A SÁRGAMELLÉNYESEK MEGMOZDULÁSAIT KÍSÉRÕ ZAVARGÁSOK HATÁSAI KATASZTROFÁLISAK A FRANCIA GAZDASÁGRA.
A TÜNTETÕK MÁR NEM AZ ADÓEMELÉSEK, HANEM EMMANUEL MACRON KORMÁNYA ELLEN TILTAKOZNAK M1.
BRÜSSZELBEN IS TÜNTETTEK A SÁRGAMELLÉNYESEK, A RENDÕRSÉG VÍZÁGYÚKKAL OSZLATTA FEL A TILTAKOZÓKAT, TÖBB MINT 100 EMBERT ÕRIZETBE VETTEK.
BELGA SAJTÓ: KISEBBSÉGI KORMÁNY LESZ BELGIUMBAN A LEGNAGYOBB KOALÍCIÓS PARTNER TÁVOZÁSA UTÁN.
ELHALASZTJÁK A KEDDRE KITÛZÖTT PARLAMENTI SZAVAZÁST A BREXIT-MEGÁLLAPODÁSRÓL THE SUNDAY TIMES.
CÁFOLJA A BRIT KORMÁNYFÕI HIVATAL, HOGY ELHALASZTANÁK A KEDDRE KITÛZÖTT PARLAMENTI SZAVAZÁST A BREXIT-MEGÁLLAPODÁSRÓL.
POROSENKO AZ UKRÁN ORTODOX EGYHÁZ VEZETÕJÉNEK SEGÍTSÉGÉT KÉRTE A KERCSI-SZOROSNÁL ELFOGOTT TENGERÉSZEK KISZABADÍTÁSÁBAN.
A MIGRÁCIÓ ÉS A BIZTONSÁG TÉMÁJÁT VESZI ELSÕKÉNT NAPIRENDRE A NÉMET CDU ÚJ ELNÖKE.
A NÉMET VASÚTI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET A VASÚTFORGALMAT AKADÁLYOZÓ FIGYELMEZTETÕ SZTRÁJKOT TART HÉTFÕN.
MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS BOMBA MIATT 25 EZER EMBERT EVAKUÁLTAK EGY LENGYEL VÁROSBAN.
UKRÁN BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT: AZ UKRÁN HATÓSÁGOK MEGTALÁLTÁK A MAGYARELLENES PLAKÁTOK FELTÉTELEZETT MEGRENDELÕJÉT.
ÕRIZETBE VETTEK NÉGY GYANÚSÍTOTTAT IRÁNBAN A CSÜTÖRTÖKI TERRORMERÉNYLETTEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.
DONALD TRUMP DERÛLÁTÓ AZ AMERIKAI-KÍNAI KERESKEDELMI TÁRGYALÁSOKAT ILLETÕEN.
KÍNA KÖVETELI, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VONJA VISSZA A HUAWEI PÉNZÜGYI IGAZGATÓJA ELLENI ELFOGATÓPARANCSOT.
LAVINA ZÚDULT LE VASÁRNAP A ROMÁNIAI BUCSECS HEGYSÉGBEN, EGY TÚRÁZÓ MEGHALT, EGYET MÉG KERESNEK.
FRONTÁLISAN ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ VESZPRÉMNÉL A 8-AS FÕÚTON, KÉT EMBER MEGHALT POLICE.HU.
HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A FEHÉRGYARMAT ÉS DEBRECEN KÖZÖTT KÖZLEKEDÕ SZEMÉLYVONAT DEBRECENBEN.
EGY SZEMÉLYAUTÓ NEKIÜTKÖZÖTT EGY MÁSIK AUTÓNAK JÁSZBERÉNYNÉL A 31-ES ÚTON, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK.
MÁV: DECEMBER 9-ÉN LÉP ÉLETBE AZ ÚJ VASÚTI MENETREND.
BORÚS, CSAPADÉKOS IDÕ VÁRHATÓ A JÖVÕ HÉTEN IS, ESÕ, ÓNOS ESÕ, HÓ IS ELÕFORDULHAT, VALAMINT KISEBB LEHÛLÉSRE, FAGYPONT KÖRÜLI HÕMÉRSÉKLETRE LEHET SZÁMÍTANI.