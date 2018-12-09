2018. december 9.,
vasárnap, Natália napja

Rászorulóknak osztottak meleg ételt

Hír TV

2018. december 9., vasárnap 17:35

Önkormányzati forrásból osztott meleg ételt a rászorulóknak a Vöröskereszt Nyíregyházán advent második vasárnapján. Az ételosztás nem egyszeri alkalom, ezüst- és aranyvasárnap is folytatják. A rászorulók több előre meghirdetett helyszínen juthatnak élelemhez.

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