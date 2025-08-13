Rászoruló iskolásoknak gyűjt pénzt az Ökumenikus Segélyszervezet

Megosztás itt:

A gyűjtést elindító szerdai sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója elmondta: a tanszercsomagban részesülő gyerekeket a segélyszervezet országos intézményhálózatának látóköréből választották ki, az adományokból pedig iskolásonként 15 ezer forintból személyre szóló, korosztályuknak és szükségleteiknek megfelelő, minőségi tanszercsomagokat állítanak össze.

Elmondta: a 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként ötszáz forint támogatást jelent. A segélyszervezet online adományozási felülete a www.segelyszervezet.hu oldal, ahol tetszőleges összeget lehet adományozni, emellett a nagyobb postákon gyűjtőperselyekben is várják az adományokat.

Kiemelte: a közösség ereje csodákra képes, ezért most is arra hívnak, hogy minél többen csatlakozzanak az összefogáshoz, együtt varázsolva tele kétezer rászoruló gyermek iskolatáskáját a tanévkezdésig. A rendezvényen bemutatták azt - a varázslat tematikájára épülő - kisfilmet, amely a rászoruló gyermekek iskolakezdési nehézségeire és támogatásuk fontosságára hívja fel a figyelmet.

A sajtótájékoztatón Hajnóczy Soma kétszeres bűvészvilágbajnok arról beszélt, a gyűjtéssel szeretnék megadni a lehetőséget a rászoruló gyerekeknek, hogy úgy kezdhessék a tanévet, hogy minden eszközük megvan arra, hogy jól teljesíthessenek az iskolában. Emellett kiemelte az összefogás erejét, hangsúlyozva, "sok kicsi sokra megy", és az összefogással meg tudják tölteni a kétezer rászoruló iskolatáskáját.

Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető-színésznő, a segélyszervezet önkéntese pedig arról beszélt, szükséges felhívni a figyelmet arra, rengeteg olyan gyerek van, akinek szüksége van a segítségre, várja azt.

Gáncs Kristóf szólt arról is, a segélyszervezet idén is vállalja, hogy a tanszercsomagok összeállításához szükséges pénzen felül beérkező adományokat a gyermekek felzárkózását segítő program támogatására fordítja. A segélyszervezet "Kapaszkodó" programjában az ország harminc pontján több ezer gyerek számára biztosítanak rendszeres fejlesztő foglalkozásokat a szegénység okozta hátrányok leküzdéséhez.

A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón a segélyszervezet ismert önkéntesei - Hajnóczy Soma, Lékai-Kiss Ramóna, Lékai Máté válogatott kézilabdázó és Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó - üres iskolatáskákból kirakta a 1353-as adományvonal számait.

MTI