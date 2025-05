Rasszista kijelentések hangoztak el a Partizán stúdiójában + videó

Megosztás itt:

Aranyosi Péter humorista tetvesnek és dakotának nevezte a cigány kisebbséget a Partizánnak adott interjújában. A műsorvezető azonban nem tette szóvá a megjegyzéseket. Gulyás Márton csendben tűrte a rasszista kijelentést, sőt, élvezetesnek nevezte a beszélgetést, és azt mondta, visszavárja Magyar Péter humoristáját.

Ez azért is meglepő, mert 2023. július 13-án a Partizán Hírlevele „Hogyan építjük a rasszizmus labirintusát?” címmel jelent meg. Az írásban a „többségi társadalom rasszizmusáról” is szó esett. Az elmúlt három és fél évtized kormányzatait pedig úgy írták le, hogy „rasszista államot tartanak fent”. Tehát Gulyás Mártonék hírlevele a magyar államot is rasszistának minősítette.

2020-ban Gulyás Mártont és a Partizánt pedig közönségdíjasként még Szabad Díjjal is kitüntette a Társaság a Szabadságjogokért. Méltatásukban az hangzott el: „A felelősségvállalás, a szolidaritás mentén kovácsolódik a gárda.”