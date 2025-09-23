Rasszista botrány árnyéka vetül a DK-ra – együtt buliztak az újbudai képviselővel

Megosztás itt:

A szeptember 20-án tartott gazdagréti halászléfőző-versenyen Tóth Márton DK-s kötényben, a helyi DK csapatával, több országgyűlési jelöltjével és Bakai-Nagy Zita DK-s önkormányzati képviselővel közösen főzött. Az MSZP egykori politikusa idén januárban keveredett rasszista botrányba.

Mint ismert, Tóth Márton még február végén, a Facebook-oldalán jelentette be kilépését a Magyar Szocialista Pártból, ami összefüggésben van a januárban, a Hír TV által megosztott botrányos videófelvétellel, amelyen a képviselő rasszista megjegyzéseket tett.

A felvételen az hallható, hogy a képviselő azt mondja: „Gyuri is rasszista”, amivel Hintsch György szocialista alpolgármesterre utal, majd kijelentette, hogy „utálja a cigányokat”.

