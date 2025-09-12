Keresés

Belföld

Raskó György a Tisza Párt nyilvánosság előtt még nem ismert adóemelési terveiről beszélt

2025. szeptember 12., péntek 09:22 | Magyar Nemzet

A Magyar Nemzet rámutatott: adóemelés várhat a cégekre Magyar Péterrel.

  • Raskó György a Tisza Párt nyilvánosság előtt még nem ismert adóemelési terveiről beszélt

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

A Tisza Párt gazdaságpolitikai programja eddig csak részben volt ismert, most azonban egyik tanácsadója, Raskó György elárulta: nemcsak a személyi jövedelemadó, hanem a társasági adó emelése is szerepel a párt tervei között – írja az Ellenpont. 

A portál emlékeztet: Raskó a 24.hu podcastjában arról beszélt, hogy ő már látja a Tisza gazdasági elképzeléseit, de azok a nyilvánosság számára egyelőre nem hozzáférhetők. 

Szavai szerint az adópolitikai változtatások a személyi jövedelemadót és a társasági adót is érintik.

Mint ismeretes, a Tisza-csomag háromszorosára emelné a társasági adót, és háromkulcsos nyereségadót vezetne be, akár negyvenszázalékos kulccsal. A portál szerint ez súlyosan érintené a magyar vállalkozásokat.

A Tisza Párt környezetéből korábban már kiszivárgott, hogy a program része lenne a többkulcsos jövedelemadó bevezetése, a rezsicsökkentés eltörlése, az anyák adómentességének megszüntetése, a 13. havi nyugdíj kivezetése, valamint az áfacsökkentés elutasítása. A Századvég számításai szerint a párt energiapolitikai tervei több mint ezerforintos benzinárhoz vezetnének.

Az Ellenpont szerint mindez megerősíti, hogy a Tisza titkolja valós gazdaságpolitikai programját, amely választás után megszorítások formájában kerülhetne napvilágra.

Fotó: képernyőfotó

