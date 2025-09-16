Rapid – Polgárháborúra készül Ruszin-Szendi Romulusz? + videó

Megosztás itt:

Közben a Telexen megjelent egy cikk, amely a DK-ról szól, feltárja Gyurcsány Ferenc lemondásának körülményeit és Dobrev Klárával való viszonyát, amin a volt feleség, a párt jelenlegi elnöke nagyon kiborult. Ezeket a témákat hozta ma délután a Rapidba Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója és Szabó Gergő, a Pestisrácok.hu újságírója, televíziós műsorvezető.

Adásunkat úgy kezdte Máté Patrik, hogy nem nagyon kell ragozni Ruszin-Szendi Romulusz ügyeit, a legutóbbi, amiről a Magyar Nemzet részletesen beszámolt, hogy a lakossági fórumokra is fegyvernek látszó tárggyal jár a Tisza Párt szakértője. Azóta több, a fegyverekhez értő szakértő is nyilatkozott, kiderült, hogy feltehetően egy Glock típusú lőfegyvert viselhetett, amelybe még a nevét is belegravírozták.

Szabó Gergő már nem akarta felsorolni a tábornok botrányos természetű dolgait, de azt megjegyezte, hogy milyen szép is, hogy így épül a „szeretetország”. Hozzátette, ez a fegyverügy önmagában nagyon durva, amellett, hogy Ruszin-Szendi egy riportert lökdös, mert nem akar válaszolni a kérdésekre. Megjegyezte azt is, hogy már mémek is születtek Ruszin-Szendi fegyveres történetével kapcsolatban, de ezt nem szabad elviccelni, főleg annak tükrében, hogy a tábornok nem szó szerint, de olyat is mondott, hogy rengeteg gyűlölet van bennük, és bár reméli, hogy nem kell magyar embernek magyar ember ellen fordulni, de ha úgy alakul, őt kiképezték, viszket a tenyere, és tudna fegyvert is használni. Kollégánk feltette a kérdést: hiába élünk demokráciában, most arról van szó, hogy ha valami nem úgy alakul, ahogy ők szeretnék, akkor nemcsak lökdösődnek, hanem előveszik a fegyvert, és ráfogják valakire, sőt lőnek vele? Mi történik itt? – tette hozzá.

Máté Patrik azt is felvetette, hogy a tiszások mondataiból már azt is kivehetjük, hogy ha nem győznek, polgárháború lehet hazánkban.

A durva és dermesztő dolgok után áttértek a politikai bulvárra. Történt ugyanis, hogy a Telexen megjelent egy cikk a Direct36 publikálásában, ahol a Gyurcsány házaspár magánéletét, szerelmi és egyéb viszonyait, a DK-t és Gyurcsány Ferenc lemondását elemezték, amin Dobrev Klára felháborodott. Kollégáink sem tudták, hogy mennyi valóságtartalma van az írásnak, de közösen gondolkodtak róla.