Belföld

Rapid – Polgárháborúra készül Ruszin-Szendi Romulusz? + videó

2025. szeptember 16., kedd 19:52 | Magyar Nemzet

Fegyverrel a lakossági fórumra? Ölni akar? Fotók bizonyítják, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök gyanús tárggyal a derekán érkezett egy eseményre. Közben a Tisza Párt katonai szakértője arról posztol, hogy „viszket a tenyere”. A Magyar Nemzet és a PestiSrácok újságírói mindent feltárnak a Rapidban.

  • Rapid – Polgárháborúra készül Ruszin-Szendi Romulusz? + videó

Közben a Telexen megjelent egy cikk, amely a DK-ról szól, feltárja Gyurcsány Ferenc lemondásának körülményeit és Dobrev Klárával való viszonyát, amin a volt feleség, a párt jelenlegi elnöke nagyon kiborult. Ezeket a témákat hozta ma délután a Rapidba Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója és Szabó Gergő, a Pestisrácok.hu újságírója, televíziós műsorvezető.

Adásunkat úgy kezdte Máté Patrik, hogy nem nagyon kell ragozni Ruszin-Szendi Romulusz ügyeit, a legutóbbi, amiről a Magyar Nemzet részletesen beszámolt, hogy a lakossági fórumokra is fegyvernek látszó tárggyal jár a Tisza Párt szakértője. Azóta több, a fegyverekhez értő szakértő is nyilatkozott, kiderült, hogy feltehetően egy Glock típusú lőfegyvert viselhetett, amelybe még a nevét is belegravírozták.

Szabó Gergő már nem akarta felsorolni a tábornok botrányos természetű dolgait, de azt megjegyezte, hogy milyen szép is, hogy így épül a „szeretetország”. Hozzátette, ez a fegyverügy önmagában nagyon durva, amellett, hogy Ruszin-Szendi egy riportert lökdös, mert nem akar válaszolni a kérdésekre. Megjegyezte azt is, hogy már mémek is születtek Ruszin-Szendi fegyveres történetével kapcsolatban, de ezt nem szabad elviccelni, főleg annak tükrében, hogy a tábornok nem szó szerint, de olyat is mondott, hogy rengeteg gyűlölet van bennük, és bár reméli, hogy nem kell magyar embernek magyar ember ellen fordulni, de ha úgy alakul, őt kiképezték, viszket a tenyere, és tudna fegyvert is használni. Kollégánk feltette a kérdést: hiába élünk demokráciában, most arról van szó, hogy ha valami nem úgy alakul, ahogy ők szeretnék, akkor nemcsak lökdösődnek, hanem előveszik a fegyvert, és ráfogják valakire, sőt lőnek vele? Mi történik itt? – tette hozzá.

Máté Patrik azt is felvetette, hogy a tiszások mondataiból már azt is kivehetjük, hogy ha nem győznek, polgárháború lehet hazánkban.

A durva és dermesztő dolgok után áttértek a politikai bulvárra. Történt ugyanis, hogy a Telexen megjelent egy cikk a Direct36 publikálásában, ahol a Gyurcsány házaspár magánéletét, szerelmi és egyéb viszonyait, a DK-t és Gyurcsány Ferenc lemondását elemezték, amin Dobrev Klára felháborodott. Kollégáink sem tudták, hogy mennyi valóságtartalma van az írásnak, de közösen gondolkodtak róla.

Döbbenet a rádióban: Ruszin-Szendi Romulusz - "amivel ölni lehet, az közel álla a szívemhez" + videó

Döbbenet a rádióban: Ruszin-Szendi Romulusz - "amivel ölni lehet, az közel álla a szívemhez" + videó

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Beazonosították a Ruszin-Szendi Romolusznál egy Tisza-rendezvényen tartott fegyvert

A tét a jövőnk: Latorcai Csaba szerint a választás sorsdöntő

A tét a jövőnk: Latorcai Csaba szerint a választás sorsdöntő

 Latorcai Csaba államtitkár szerint meg kell védeni a kormány eddigi eredményeit, mert a tét az értékek megőrzése vagy a háborúpárti liberális beolvadás. A politikus hangsúlyozta, a következő választások sorsdöntőek Magyarország jövője szempontjából.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Sikertörténet: a Pannónia Program legyőzte Brüsszelt + videó

Sikertörténet: a Pannónia Program legyőzte Brüsszelt + videó

 A Pannónia Ösztöndíjprogram minden várakozást felülmúlóan sikeres volt, amivel meghiúsult Brüsszel "sunyi karanténkísérlete" – jelentette ki Hankó Balázs miniszter. A program lehetővé tette, hogy a diákok az Erasmus-kizárás ellenére is a világ legjobb egyetemeire jussanak el.
Orbán Viktor: Szekszárd a nemzeti út példája, nem a hanyatló Nyugaté + videó

Orbán Viktor: Szekszárd a nemzeti út példája, nem a hanyatló Nyugaté + videó

 Szekszárdon átadták a Sipos Márton Sportuszodát, amelynek megnyitóünnepségén Orbán Viktor miniszterelnök a város fejlődését a magyar út sikerességének bizonyítékaként mutatta be. A kormányfő éles kontrasztot vázolt fel a nyugati hanyatlás és a magyar fejlődés között, kiemelve, hogy a béke és a szuverenitás megőrzése a nemzet legfőbb érdeke.
