Rapid – Ne zavarj, most dolgozom – mondta a kolduló hajléktalan + videó

A műsorban arra jutottak, hogy a Tisza Párt elnöke óránként 448–458 ezer forintot kereshet úgy, hogy be sem jár a munkahelyére.

Természetesen ismét Magyar Péterről volt szó, aki szeptember óta összesen hat napot töltött az EP-ben, így jött ki ez az összeg.

A havi öt-hatmilliós fizetésért cserébe semmit sem tett le az asztalra, a „zsét” viszont szépen zsebre tette, sőt a rossz nyelvek szerint még saját képviselőit is arra kötelezi, hogy fizessenek neki. Persze ezen Magyar Péter inkább megsértődik. Dezse Balázsnak ezzel kapcsolatban eszébe jutott egy sztori az egyik aluljáróból, ahol két kolduló hajléktalan beszélgetéséből elcsípte a mondatot: Ne zavarj, most dolgozom! A két újságíró rátért arra is, hogy hamarosan Magyar Péter megszavaztatja híveit arról, maradjon-e Brüsszelben, vagy csupán egyszerű pártelnökként dolgozzon tovább.

Az újságírók elemezték azokat a Cseh Katalintól származó erős mondatokat is, amelyeket egy tanulmányból szemezgetett a magyar nőkkel kapcsolatban.