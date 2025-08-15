Keresés

Belföld

Rapid friss – Hazudni csak jól és velősen + videó

2025. augusztus 15., péntek 20:38 | Magyar Nemzet
Rapid friss

Már nincs olyan dolog a nap alatt lassan, amit ne hazudott volna össze Magyar Péter, akinek láthatóan mindent szabad.

  • Rapid friss – Hazudni csak jól és velősen + videó

Már nincs olyan dolog a nap alatt lassan, amit ne hazudott volna össze Magyar Péter, akinek láthatóan mindent szabad. Karácsony Gergely mint általában minden évben, a tűzijáték ellen hergel, közben hazai idő szerint este fél 10-kor elkezdődik a Trump-Putyin csúcs Alaszkában.

Ezeket a témákat szálazta szét a Rapid délutáni adásában Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa.

Mindig az első dolog üt a sajtóban és a magyarázkodás már senkit sem érdekel – jelentette ki Haraszti Gyula. 

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Szalay-Bobrovnicky Kristóf: Egy hónapon belül a harmadik NATO szövetségesünknek segítünk az erdőtüzek oltásában

Az Egyesült Államokba igazolt az FTC brazil játékosa – hivatalos

Újabb botrány tarkítja a parajdi katasztrófa utóéletét

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

