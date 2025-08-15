Rapid friss – Hazudni csak jól és velősen + videó

Megosztás itt:

Már nincs olyan dolog a nap alatt lassan, amit ne hazudott volna össze Magyar Péter, akinek láthatóan mindent szabad. Karácsony Gergely mint általában minden évben, a tűzijáték ellen hergel, közben hazai idő szerint este fél 10-kor elkezdődik a Trump-Putyin csúcs Alaszkában.

Ezeket a témákat szálazta szét a Rapid délutáni adásában Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa.

Mindig az első dolog üt a sajtóban és a magyarázkodás már senkit sem érdekel – jelentette ki Haraszti Gyula.

