Rapid extra – Senki sem ilyen húsvétra készült – interjú Monostori László esperes, plébánossal + videó

Végtelenül szomorú, hogy húsvéthétfőn tért meg a Jóistenhez Ferenc pápa, de azt tudtuk, hogy már régóta nincs jól. Vendégünk ugyanakkor úgy fogalmazott, az nagyon szép, hogy még megérhette a nagyhét eseményeit és még élete utolsó napjaiban is tudott szolgálni.

Ferenc pápa maga írta azokat az elmélkedéseket is, amelyeket nagypénteken a Colosseumnál, a keresztúton felolvastak az emberi szenvedésről – fogalmazott Monostori László. Arra is emlékeztetett, hogy húsvétvasárnap urbi et orbi áldást osztott, bár beszédét nem ő olvasta fel, amelyben felszólította a világot a békére, valamint arra, hogy hagyjon fel mindenki a fegyverek felhalmozásával. Monostori atya azt is kiemelte, bár vasárnap sem volt jól Ferenc pápa, mégis fontosnak tartotta, hogy a pápamobillal utazzon a hívek között, ahol több embert megáldott, látszott, hogy az utolsó percig az emberek között akart lenni, az utolsó pillanatig szolgálni akart.

Sitkei Levente kollégánk megemlítette, hogy Ferenc pápa a tisztsége ellenére megmaradt embernek, modern értelemben civilnek. Monostori László szerint a szentatya végig ember maradt, már amikor megválasztották, akkor sem egyházi latin szöveggel köszöntötte a híveket, hanem csak annyit mondott: Jó estét kívánok! De vasárnaponként is úgy köszönt el, hogy jó étvágyat kívánt mindenkinek az ebédhez. Az sem a legendárium része, hogy mennyire támogatta az elesetteket, nincsteleneket, ugyanis titokban kisurrant lakhelyéről és ételt osztott a rászorulóknak.

Csíksomlyón találkozott először a magyar közösséggel, ahol a rossz időjárási viszonyok miatt Marosvásárhelyről csak autóval tudott eljutni a búcsú helyszínére, viszont minden magyar településen, ahol áthaladt, tömegek éljenezték. Vendégünk emlékeztetett, hogy különleges kapcsolata, érzése volt a magyarokkal, mert Magyarországra ezt követően kétszer is ellátogatott. Monostori László esperes, plébános bővebb beszámolóiról, emlékeiről a délutáni Rapid extra című műsorunkban hallhatnak.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: képernyőfotó