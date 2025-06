Rapid Extra Robert C. Castellel és Tóth Tamás Antallal – Amerika nem várt tovább + videó

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet Rapid Extra című műsorában úgy fogalmazott: az elmúlt négy amerikai elnök sem tudta megoldani az urándúsítás problémáját, és most is falakba ütköznek a diplomáciai kísérletek. A beszélgetést Tóth Tamás Antal, a lap külpolitikai munkatársa vezette, és a műsorban több fontos kérdést is érintettek, köztük az iráni–amerikai feszültségek mélyebb okait és azok lehetséges következményeit. Castel a légiforgalom újraindulása után próbál hazatérni Magyarországról Izraelbe.

A Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő elemezte az Egyesült Államok Irán elleni légicsapását, amely célba vette az ország urándúsító létesítményeit. Donald Trump szerint a művelet katonai siker volt, míg Irán agressziónak minősítette a támadást. Castel hangsúlyozta: a diplomáciai megoldások kimerülése után az amerikai döntés nem volt meglepő.

A beszélgetés részletesen tárgyalta a „bunkerromboló bombák” alkalmazását, valamint azt, hogy Irán három fő nukleáris központját – Fordót, Natanzot és Iszfahánt – érte célzott támadás. Castel szerint katonailag jól megszervezett, megtévesztő manőverekkel tűzdelt akcióról volt szó, amelyhez Tomahawk rakétákat is bevetettek.

A szakértő megkérdőjelezte, hogy Irán kizárólag békés célokra fejleszti atomprogramját, és rámutatott: a létesítmények elrejtése mélyen a föld alatt ezt cáfolni látszik. Kitért arra is, hogy Oroszország kihasználta Iránt, de érdemi katonai segítséget nem nyújtott, miközben profitálhat az olajárak emelkedéséből.

Castel szerint Irán képességei a katonai válaszcsapásokra folyamatosan csökkennek, de így is képes fájdalmat okozni a régióban. Ugyanakkor stratégiai értelemben gyengül, és nem látni, hogy komolyan veszélyeztetné Izraelt vagy az Egyesült Államokat. A NATO bevonását nem tartja valószínűnek, és úgy véli, a háború lezárása diplomáciai úton még mindig lehetséges lenne.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet

Videó: Magyar Nemzet/YouTube