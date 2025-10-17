Rapid extra – Orbán Viktor nézőpontja: Béketerv kell, a háborús terveket ki kell dobni az ablakon + videó

Megosztás itt:

Mindenhol forr a víz – fogalmazta meg a budapesti békecsúccsal kapcsolatban Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A miniszterelnök elmondta, hogy tegnap este hosszan beszélt Trump amerikai elnökkel, ma pedig Putyin elnökkel fog és már a feladatokat is kiosztotta a békecsúcs megrendezésére. A kormányfő szerint, amennyiben Európában akarják megrendezni ezt az eseményt, akkor ha ránéztek a térképre, hazánk az egyetlen olyan ország, amelyik a háború kezdete óta békepárti, ezért eshetett Budapestre a helyszín, de ez nem rólunk szól, hanem a békéről, mi magyarok házigazdák leszünk: Állhatatosság és alázat – emelte ki a miniszterelnök, de hozzátette azt is, hogy tudja, mindenki izgatott az esemény miatt.

Az interjúban arról is szó esett, ha béke lesz, az a magyar gazdaságon is lendít. Orbán Viktor hosszan beszélt arról is, hogy a nyugdíjrendszerhez miért nem szabad hozzányúlni, valamint több gazdasági kérdésről és a MÁÉRT fontosságáról is elmondta véleményét.