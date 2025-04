Rapid extra – Orbán Viktor nézőpontja: A miniszterelnök azt keresi, ami összeköt, nem azt, ami elválaszt + videó

Megosztás itt:

Világkormányzói álláspontra helyezkedett a Nemzetközi Büntetőbíróság, zéró tolerancia több témában és a sokak életét megnehezítő hídfoglalások. A miniszterelnök reggeli rádióinterjúját Czirják Imre, a Mediaworks főszerkesztő-helyettese és Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet vezetőhelyettese, politikai elemzési igazgatója elemezte a Rapid extrában.

Az elmúlt egy hét legfontosabb témáit vázolta fel a miniszterelnök. Boros Bánk Levente szerint az EU-ban hazánkban él a harmadik legnagyobb zsidó közösség, akik biztonságban vannak.

Rátért a kormány külpolitikai tematikájára is, mint fogalmazott, a miniszterelnök azt keresi, ami összeköt, nem azt, ami elválaszt. Az adásban részletezték a drogellenes harcot, az árrésstopot is, de szóba került a gyülekezési jog is. Podcast műsorban is elhangzott, hogy megkeseríti a fővárosiak és az agglomerációba indulók életét egy néhány száz fős kisebbség, akik hétről hétre a hídfoglaló akciójukkal megbénítják a közlekedést.

Hogy mit gondol Czirják Imre és Boros Bánk Levente az említett témákban, az adásban megtekinthetik.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet

Videó: Magyar Nemzet/YouTube