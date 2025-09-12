Keresés

Belföld

Rapid extra: Orbán Viktor nézőpontja – A merényletkultúra importálása + videó

2025. szeptember 12., péntek 13:56 | Magyar Nemzet
Mráz Ágoston Sámuel Néző László Orbán Viktor Kossuth rádó Jó reggelt Magyarország! című műsor

Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában adott interjút. A miniszterelnök aggasztó tendenciákról, az európai és belföldi politikai helyzetről, valamint az amerikai patróta oldalt ért véres merényletről is beszélt.

  • Rapid extra: Orbán Viktor nézőpontja – A merényletkultúra importálása + videó

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Mráz Ágoston Sámuel és Néző László azzal kezdték adásukat, hogy a nyarat a Fidesz nyerte, a közvéleménykutatások is ezt bizonyítják, így a Nézőpont Intézet felmérése is. Az igazgató azt is hozzátette, azok a cégek sem tudtak nagy eredményeket felmutatni, amelyek a Tisza Pártnak kedveznek. Véleménye szerint ez azért is alakulhatott így, mert az emberek azt várták, hogy Magyar Péter bemutatja a tiszás jelölteket, de erre sem került sor, mint ahogy arra sem, hogy a Tisza-vezére bemutatta volna győzelmi tervét. 

Magyar Péter beszédei is olyanok voltak, hogy azokról másnap már nem beszélt senki, vagyis a közbeszédet nem tudta irányítani. Ezzel szemben a miniszterelnök ma reggeli rádióinterjújában is hosszan elemezte azt, hogy milyen intézkedéseket vezettek be, ilyen az Otthon start program is – tette hozzá az igazgató.

Azt is elemezték műsorunkban, hogy milyen társadalmi rétegeket érintene negatívan a Tisza-adó, amelyről ma reggel szintén hosszasan beszélt a miniszterelnök, aki úgy vélekedett, hogy Magyarország még nincs olyan gazdasági helyzetben, hogy adót lehessen emelni, ugyanis mi, magyarok azt szeretjük, ha tiszteletben tartják a vagyonunkat, a fizetésünket és a magánéletünket.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a bizalom lesz a fontos a választói döntésben, hogy az állampolgárok kinek hiszik el, hogy jobbá teheti hazánkat. Mint fogalmazott, a magyar választók DNS-ébe beleégett, hogy Gyurcsányék mennyire visszaéltek a a bizalmukkal. 

Fotó: képernyőfotó

 

