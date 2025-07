Rapid délutáni friss – Virtuális huszárok, hazugság és a közpénz + videó

Megosztás itt:

A Rapid délutáni műsorában Kis Ferenc, a Mediaworks főmunkatársa és Szentesi Zöldi László, a Magyar Nemzet főmunkatársa hozták el a délután kiemelt témáit.

Gyermekvédelmi konferenciát tartott a Tisza Párt, ahol Magyar Péter is felszólalt. Az ő szájából enyhén visszásan hangozva arról értekezett, miként érdemes rendezni a párkapcsolati konfliktusokat olyan módon, hogy a gyermekeink előtt is jó példát mutassunk. Mondani sem kell, Magyar Péterre csak kis híján nem szakadt rá a tető. Szentesi Zöldi László kifejtette, miért káros társadalmilag is a Tisza-vezér „bort iszik, vizet prédikál” hozzáállása fontos kérdésekben, arról nem is beszélve, hogy mindezt a volt felesége, Varga Judit friss nyilatkozata után előadni lesújtó jellemet sejtet.

Az adás másik témája továbbra is a Tisza Párt háza tája, pontosabban Ruszin-Szendi Romulusz korrupciós botránya. Kis Ferenc, a Mediaworks főmunkatársa rámutatott, a vonatkozó Kehi-jelentésben megdöbbentő pazarlás körvonalazódik, a Tisza Párt politikusa pedig szinte már komikus kivagyiságot ütött meg. Whiskys poharak, fürdőnadrág, zsírleszívás – mind közpénzből. Részletek a Rapid délutáni friss adásában.

Forrás: MAGYAR NEMZET