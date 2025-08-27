Keresés

2025. 08. 27. Szerda
Belföld

Rapid délutáni friss – Van, aki örül Magyar Péter adóemelési tervének + videó

2025. augusztus 27., szerda 19:55 | Magyar Nemzet

Nincs vége, továbbra is elemezzük Magyar Péter progresszív adórendszerét, amelyet az Index hozott még tegnap. A Tisza-vezér továbbra is tagad és lepropagandistázta a lapot. Aztán, ha kormányra kerülne a Tisza Párt, nemcsak az adót emelné, hanem támogatná azt is, hogy Magyarország legyen teljesen független az orosz energiahordozóktól.

  • Rapid délutáni friss – Van, aki örül Magyar Péter adóemelési tervének + videó

Közben zajlanak a béketárgyalások, de a békekeretben rengeteg pénzt kap Ukrajna, amit akár fegyverekre is költhet. Ezekkel a témákkal készült a Rapid adásában Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa és Czirják Imre, a Mediaworks főszerkesztő-helyettese.

Magyar Péter adópolitikai terve nem más, mint a Bokros-csomag volt, aminek rettentően örült a liberális értelmiség, mert jaj, de jó is lesz ez a magyar gazdaságnak, és micsoda bátor lépés, akkor így értékelték – emlékeztetett Czirják Imre. Hozzátette azt is, hogy abban az időben azt nem lehetett mondani, hogy a multiknak jó ez, akik egyre több pénzt szipkáznak ki a családok zsebéből, maximum annyit lehetett mondani, hogy az emberek erre nincsenek felkészülve. Haraszti Gyula hozzátette, hogy lényegében Magyar Péter adócsomagjára sincsenek felkészülve az emberek.

Példaként hozta Takács Péter egészségügyi államtitkár reggeli interjúját a Harcosok órájából, ahol azt mondta, hogy a Tisza Párt adórendszere azt eredményezné, hogy egy orvos például több mint 220 ezer forinttal keresne kevesebbet havonta, mint most, vagyis hiába volt a béremelés, Magyar Péterék ezt is tönkretennék. Czirják hozzátette, ha csökkentenének is egy kicsi áfát, az nem állna arányban az adóemeléssel. Haraszti Gyula kiemelte, hogy egyéb intézkedések is veszélyben vannak, így a 25 év alatti fiatalok adómentessége is. De az édesanyák, a családok is aggódhatnak, mert elvennék Magyar Péterék a jelenlegi megemelt és szerzett családi juttatásokat.

Kollégáink áttértek az energiafüggetlenségre is, amelynek egyik módja az is, ha nincs energiánk – jegyezte meg pikírten Czirják Imre. Haraszti Gyula szerint lehetetlennek tűnik, hogy lekapcsolódjunk az orosz energiahordozókról, bár van ilyen terv Brüsszelben.

Aztán munkatársaink arról is elmondták véleményüket, hogy mire költheti Ukrajna a békekeretet, amelyet most hazánk megtámadott. Czirják Imre szerint a pereskedésnek lesz eredménye, mert azt nem lehet hagyni, hogy az ukránok és Brüsszel folyamatosan packázzon velünk.

Forrás: MAGYAR NEMZET

 

 Kirobbanó botrány az SAP Hungary-nél: örömlányok, „csendes szoba” masszázzsal és állítólagos drogfogyasztás egy céges konferencián! A német anyavállalat nem tűrte tovább a szaftos ügyet, menesztették a teljes magyar felső vezetést, és még egy Excel-tábla is előkerült, ami minden mocskos részletet dokumentált. Kattints, ha tudni akarod, hogyan omlott össze a cég imidzse!

