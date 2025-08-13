Keresés

Belföld

Rapid délutáni friss – Szorul a hurok – a levitézlett ukrán hírszerző már Orbánt fenyegeti + videó

2025. augusztus 13., szerda 17:56 | Magyar Nemzet

A hülyeségnek nincs határa, ha a magyarellenes ukránokról van szó.

  • Rapid délutáni friss – Szorul a hurok – a levitézlett ukrán hírszerző már Orbánt fenyegeti + videó

Elképesztő történettel indítunk a Rapidban, ugyanis az ukrán hírszerzőszolgálat volt osztályvezetője megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, mégpedig azzal, hogy meneküljön el Magyarországról, különben baj lesz. Közben megjelent az Amerikai Egyesült Államok emberi jogi jelentése, amelyben teljesen mást mondanak hazánkról, mint azt korábban hallhattunk Brüsszelből a jogállamisággal kapcsolatban.

Ezekkel a témákkal készült a Rapid délutáni podcastműsorában Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa és Dezse-Zelenka Dóra, a Pestisrácok.hu munkatársa.

Megjegyzésként annyi, hogy a hülyeségnek nincs határa, ha a magyarellenes ukránokról van szó. A szakmai hanyatlásba, esetleg a bukásba bolondulhatott bele az ukrán volt hírszerző, aki unalmában már csak fenyegetőzni tud az operatív munka helyett ? De mi baj lehetne? Ahogy szoktuk mondani: „Mire gondolt a költő?” Máris megfejtik kollégáink. Haraszti Gyula bele is csapott, elmondta, hogy az exhírszerző neve Grigorij Omelcsenkó, aki most publicistaként tengeti életét, holott korábban nagyon fontos beosztásban volt. 

Munkatársunk több írást is olvasott, amelyben elképesztő dolgokat állít a kegyvesztetté vált publicistácska, majd idézett, ha nem is szó szerint, de ez a lényeg: fuss Orbán Viktor, csak idő kérdése, hogy Magyarország miniszterelnökének menekülnie kell hazájából, mert ő egy orosz kém és majd szólni fognak az orosz és amerikai barátaiknak, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket azért, hogy leváltsák Orbán Viktort. 

Dezse-Zelenka Dórában, amikor olvasta ezt a cikket, azonnal felmerült a kérdés, hogy van olyan épeszű magyar ember még, aki szerint az ukránok jó fejek, vagy az ukránokat támogatni kell minden szempontból és minden erőforrásunkat oda kell adni a szomszédos országnak? 

Hozzátette azt is, akik nem értenek egyet az ukrán vezetéssel, vagy azzal, hogy miként kommunikálnak, azok vagy eljöttek Ukrajnából háborús menekültként, vagy megpróbálnak eljönni, tehát ezek az emberek próbálnak elhatárolódni. Hozzátette, hogy ezzel szemben van egy olyan kemény mag Ukrajnában, akik úgy gondolják, erőszakkal, erőszakos beszéddel, gyűlöletkeltéssel, fenyegetéssel és nagyon kemény ukrán propagandával beleszólhatnak a magyar belügyekbe és üzengethetnek

Orbán Viktornak is. Kiemelte, hogy nagyon érdekes párhuzamot vonni a magyar ellenzékkel is, mert gyakorlatilag ugyanabban a hangnemben, ugyanolyan gyűlöletkeltően beszél a magyar jobboldalról a magyar ellenzék, ahogy az ukránok a magyarságról. Feltette azt a kérdést is Dezse-Zelenka Dóra, hogy van olyan dolog, amit az ukránok nem erőszakkal akarnak megoldani? Még a sajátjaikat is erőszakkal viszik a frontra, erőszakkal üldöznék el a magyar kormányfőt, az ukrán vezetésnél csak az erőszak jelenik meg, amely tovább gyűrűződhet, ha egy olyan ember kerülne hatalomra Orbán Viktor helyett, akit az ukránok is bármikor és bármire fel tudnának használni. Haraszti szerint általánosítani nem szabad az ukrán néppel kapcsolatban, a jelenlegi agresszor vagy volt vezetőikkel van a legnagyobb probléma, mert érzik, hogy egyre inkább szorul a hurok.

Munkatársaink hosszas elemzés után ráfordultak az USA emberi jogi jelentésére, amelyben nem olvashatunk negatív dolgokat a hazai jogállamiságról, pedig a brüsszeliták eddig csak erről papoltak. Munkatársaink álnaívan ki is jelentették, hogy most sem a külföldi, sem a hazai balliberális oldal nem szólal meg az ügyben.

Forrás: Magyar Nemzet

 

 

