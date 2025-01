Rapid délutáni friss – Magyarország destabilizációját várhatták a bombával fenyegetőzők + videó

Megosztás itt:

Az elkövetők mindent megtettek azért, hogy a titkosszolgálatok munkáját megnehezítsék – fogalmaztak kollégáink. Magyar Péter szerint ezért is a kormány a felelős, akivel szemben nem mellékesen ma elkezdődött mentelmi jogának felfüggesztése az EP-ben, de még csak az iratismertetésig jutott el a jogi bizottság. Ma reggel több mint kétszázhatvan oktatási intézmény kapott fenyegető levelet, hogy Allah nevében bombákat helyeznek el az iskolákban. Az ügyről egyelőre keveset lehet tudni, így kollégáink is csak véleményezni tudták a történteket, amelyek lényegében egy egész ország életét forgatták fel.

Kinek állt mindez az érdekében – tette fel a kérdést Jakubász Tamás. Villányi Károly szerint ez egy több összetevős dolog, érdeke lehetett egy magányos elkövetőnek, de szóba jöhet egy ellenérdekelt titkosszolgálat vagy éppen egy terrorszervezet, ezt egyelőre megmondani nehéz, de a cél Magyarország destabilizációja, a zavarkeltés lehetett. Hozzátették, hogy félelemkeltésre is alkalmas egy ilyen akció, de a kormány és a rendvédelmi szervek mindent megtettek azért, hogy ezt kezeljék. Adásunk felvétele közben még zajlott az objektumok átvizsgálása, eddig sehol sem találtak bombát és robbantás sem volt.

Természetesen, ahogy ez szokott lenni, Magyar Péter is meglovagolta a hullámot, aki ezért is a kormányt tette felelőssé zavaros körmondataiban. Nem mellékesen ma a tiszás politikus mentelmi ügyének vizsgálata is elkezdődött az EP-ben, de csak az iratismertetésig jutott el az illetékes bizottság. Jakubász szerint sok telefon lefolyik még a Dunán, mire ennek a végére érünk, ugyanis csak húzzák, mint a rétestésztát. Izgalmas gondolatok a délutáni Rapidban.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: MTI/ORFK