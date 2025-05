Rapid délutáni friss – Magyar családokat károsítottak meg az ukrán kibercsalók + videó

Megosztás itt:

Komolyan kell venni az ukrán kiberbűnözést Kárpáti András szerint, ugyanis a miniszterelnök is rámutatott, hogy két gombnyomással a csalók minden megtakarításunk elvehetik, ha furcsa SMS-re reagálunk vagy éppen egy e-mailre. Évente egymilliárd forinttal rövidítették meg a magyar családokat, egy hálózatot már sikerült lekapcsolni – tette hozzá. Kiemelte azt is, elképzelhető, hogy állami szinten is bátorítják őket, de ez inkább hasonlít a korábbi nigériai esetekre.

A Magyar Nemzet kollégái rátértek arra, hogy Magyar Péter barátja az ukrán kém, Tseber Roland azt állította, hogy a kárpátaljai magyarokat Budapestről irányítják, valamint szorgalmazza a KMKSZ felszámolását, betiltását. Nem mellékesen a magyar párt vezetője, Brenzovics László ellen egy koncepciós pert indítottak, aki kénytelen volt Magyarországra menekülni. Szentesi Zöldi László szerint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget nem lesz egyszerű betiltani. Hozzátette azt is, hogy újabb diplomáciai feszültséget jelente az ukrán-magyar kapcsolatokban.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet

Videó: Magyar Nemzet/YouTube