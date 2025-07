Rapid délutáni friss – Kimondhatatlan kegyetlenség Kárpátalján + videó

Megosztás itt:

Kreft-Horváth Márk szerint kétségek között állunk, mert hiába kérették be az ukrán nagykövetet, semmit nem tudott mondani az esetről. Hozzátette, hogy a 45 éves családapával, akit vascsővel is ütlegeltek az ukrán toborzótisztek, nyilatkozatokat is aláírattak. Ügyeltek a részletekre, ugyanis éjszaka, egy erdőben ütötték-vágták azért, hogy ne ismerje fel őket senki.

Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet publicistája pénteken este 8 órára gyertyagyújtást hirdetett meg az ukrán követség elé, hogy így tiltakozzunk elhunyt magyar honfitársunk meggyilkolása ellen.

Kollégáink alig találták a szavakat, Máté Patrik hozzátette: vajon hány olyan eset lehet, amiről nem is tudunk? Kiemelte, ez még csak a jéghegy csúcsa, Ukrajna nem lehet semmiféle pozitív példa senki számára. Persze az EU vezetése, köztük a most pozícióját megőrző Ursula von der Leyen, imádattal tekint Zelenszkijre és töretlenül támogatja Ukrajna csatlakozását.

Forrás: Magyar Nemzet