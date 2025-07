Rapid délutáni friss – Ki mit tud Átlátszó módra + videó

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet terjedelmes cikkben számolt be arról, hogy az Átlátszó.hu két olyan oldalt is üzemeltet, amelyen keresztül álprofilokkal olyan kikérhető dokumentumokhoz jut, ami felveti a besúgóhálózat működtetését. Az egyik webfelület neve a „Ki mit tud”, a másik pedig a „MagyarLeaks”.

Ahogy már Gábor Mártontól megszokhatták, be is dobta a tuti kérdést: Mit is csinál az Átlátszó.hu azon túl, hogy kötözködik?

Kertész Dávidtól meg is érkezett a frappáns replika, aki úgy gondolja, hogy az Átlátszó.hu olyan a magyar médiában, ahol a „nomen est omen” nem működik. Hozzátette, hogy náluk már a kezdetek óta nem leplezik azt, hogy mikor és honnan csurran-cseppen hozzájuk néhány guruló dollár. Emlékeztetett arra, hogy ennek a médiumnak a munkatársai voltak az elsők, akik felháborodtak, amikor a Szuverenitásvédelmi Hivatal számonkérte, honnan érkeznek bizonyos orgánumokhoz a külföldi támogatások. Kertész Dávid szerint a folyamatos adatigénylésekkel az volt a céljuk, hogy túlterheljék a hatóságokat.

Fotó: Magyar Nemzet