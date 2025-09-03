Keresés

Belföld

Rapid délutáni friss: kevesebb fizetésből drágább üzemanyagot + videó

2025. szeptember 03., szerda 18:44 | Magyar Nemzet

Három téma, de mindegyik a Tisza Párttal kapcsolatos.

  • Rapid délutáni friss: kevesebb fizetésből drágább üzemanyagot + videó

Három téma, de mindegyik a Tisza Párttal kapcsolatos. Mint kiderült, Magyar Péter telefonos kampányt indított, közben a párt alelnöke, Tarr Zoltán most éppen a családtámogatásokat vette célba, de nem marad szó nélkül a tiszások energiafüggetlensége sem.

Ezekkel a témákkal készült a Rapidban Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa és Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője.

– Annyira pánikba esett Magyar Péter, hogy telefonért nyúlt, és az adatbázisukban szereplőket egy felvétellel zaklatja, hogy ugyan, kérem, nem lesz itt Tisza-adó – így kezdte az adást Haraszti Gyula. Huth Gergely szerint nyilván nem lehet lebecsülni a Tisza Párt támogatottságát, de az látszik, hogy lejtmenetben van Magyar Péter és csapata. A botrányokról részletesen beszélt a lap munkatársa, és a lényegében büntető adósávokat is felsorolta.

Haraszti Gyula azzal folytatta, hogy Tarr Zoltán alelnök mint egy elszabadult hajóágyú most arról beszél, hogy a hagyományos családmodell már egy lejárt lemez, mert véleménye szerint a gyerekek családon kívül születnek, és a családmodellt a Fidesz rosszul csinálja. Haraszti szerint a progresszív adórendszer mellett a családtámogatást is meg akarja szüntetni a Tisza Párt.

De a Magyar Nemzet munkatársai nem hagyták ki a podcast műsorból azt sem, hogy ha a Tisza Párt kerülne kormányra, követnék a brüsszeli tanácsot, és nem vásárolnának olcsó orosz energiahordozókat, így máshonnan, drágábban szereznék be azt, ezáltal duplájába kerülne az üzemanyag a benzinkutakon, és a rezsicsökkentés is megszűnne. 

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet

Videó: Magyar Nemzet/YouTube

 

Menczer Tamás: ismét elhurcoltak kényszersorozás során egy magyart Kárpátalján

Menczer Tamás: ismét elhurcoltak kényszersorozás során egy magyart Kárpátalján

 Menczer Tamás a videójában arról beszélt, hogy az ukrán katonák, akik agyonverték Sebestyén Józsefet kényszersorozás közben, utóbb azt állítják, hogy nem verték agyon. "A kör bezárult. Jó napot kívánok!" "Tehát erre mondtam én (...), erről gondolom azt, hogy nem lehetne egy olyan vizsgálatot lefolytatni, ahol az érintettek nincsenek benne a vizsgálatban?" - tette fel a kérdést.
Lánczi Tamás üzent az MTA elnökének: Ne engedje magát megfélemlíteni!

Lánczi Tamás üzent az MTA elnökének: Ne engedje magát megfélemlíteni!

 Határozott ellenlépéseket vár Lánczi Tamás az MTA elnökétől Fleck Zoltán alkotmányos rendet és az ország szuverenitását veszélyeztető megnyilvánulásai miatt – derül ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének válaszleveléből, amit Freund Tamásnak írt. Az Akadémia első embere ugyanis bagatellizálta Fleck nyilatkozatát, amit az alkotmányjogász a Tisza Párt egyik júniusi rendezvényén mondott, és amivel gyakorlatilag megfenyegette a köztársasági elnököt.

