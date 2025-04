Rapid délutáni friss – Ismét egy hölgyre támadt verbálisan Magyar Péter + videó

Megosztás itt:

Közben megkezdődtek a találgatások az esélyes pápajelöltekről, az USA pedig kezdi megunni, hogy nem fogadják el azt a béketervet, amit letettek az asztalra. Mindezekről a Rapid délutáni adásában, ahol a Mediaworks két főmunkatársa, Jakubász Tamás és Kárpáti András elemezte a témákat.

Olyan határokat feszeget Magyar Péter, ami már mindenen túlmegy. Miközben nem tartotta be a határidőt és nem válaszolt a Magyar Nemzeti Bank kérdéseire a bennfentes kereskedelem gyanúja miatt, egy banki tisztviselő hölggyel üvöltözött telefonon, sőt meg is fenyegette, hogy bizony lesznek változások, ha megnyeri a jövő évi választást. A tőzsde és a bennfentes kereskedelem részleteit már aprólékosan szétszálaztuk korábbi adásainkban és cikkeinkben, most ezeket idézte fel két főmunkatársunk.

Kollégáink, miután átfogó elemzést adtak az ügyről, áttértek arra, hogy a nemzetközi sajtó kiket tart esélyesnek Ferenc pápa utódjának. Köztük van Erdő Péter bíboros is, aki ugyan konzervativizmusáról híres, de arról is, hogy a katolikus egyház liberális vezetőivel is megtalálja a hangot. Kárpáti András még több esélyes jelöltet is megemlített, valamint életrajzukból is részletes információkat közölt.

Majd ráfordultak a béke kérdésére, ugyanis az Amerikai Egyesült Államok kezdi elveszteni a türelmét, mert még most sem született megállapodás az általuk javasolt béketervről. Félő, hogy az USA kiszáll a folyamatból. Hogy ennek milyen következményei lehetnek, adásunkból kiderül.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó Magyar Nemzet