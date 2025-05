Rapid délutáni friss – Hüppögő propaganda + videó – interjú Szánthó Miklóssal + videó

Megosztás itt:

Már délelőtti adásunkban is szó esett az átláthatósági törvényről. Bár még nem szavazta meg az Országgyűlés, de a balliberális propaganda ezen hüppög. Most egy részletesebb elemzést hallhatnak a törvény tartalmáról, valamint arról, hogy mi volt ezzel cél. Vendégünk volt Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, akit Czirják Imre, a Mediaworks főszerkesztő-helyettese kérdezett. A beszélgetésben ismét szó esett a USAID tevékenységéről is, amit a Trump-adminisztráció elégelt meg. Nem maradt ki a CPAC Hungary 2025 sem, amelyet május végén tartanak meg.

Eddig külföldi pénzből árulta a hazát az ellenzéki sajtó, ezután már csak magyar forrásokból tehetik meg és végezhetik propagandatevékenységüket – tömören így foglalta össze Szánthó Miklós, hogy miért is van balliberális ribillió a törvényjavaslattal kapcsolatban. Emlékeztetett arra is, hogy eddig arról dicsekedtek az általa felsorolt médiumok, hogy csupán mikroadományokból tartják fenn magukat, akkor most miért is hüppögnek? Megjegyezte, szerinte ezek a most lázadozó emberek pénz nélkül is ugyanazt a propagandát nyomnák, mint eddig.

A törvény tartalmát és célját nagyon részletesen felsorolta vendégünk, amelyet közösen elemeztek Czirják Imrével, tények, összefüggések, külföldi megrendelések sűrű útvesztőjében igazítottak el mindenkit, de a USAID tevékenysége sem maradt ki az adásból.

Kollégánk és vendége eljutottak a CPAC Hungary 2025-höz is, ugyanis a konzervatív seregszemlét már negyedik alkalommal rendezik meg hazánkban május végén, amelynek fő gondolata : itt a patrióták kora! További fontos információk a délutáni Rapidban.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet