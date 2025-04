Rapid délutáni friss – Hozta a kötelezőt Webernek a Tisza Párt + videó

Megosztás itt:

Eddig is számos kérdés merült fel Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban, vágott bele a közepébe Gábor Márton, amiben a két újságíró között nem volt vita. Odrobina Kristóf pikírten meg is jegyezte, hogy Magyar Péter teljesítette azt, amivel a néppárt megbízta, egy olyan eredményt hozott ki, amiért majd jól megdicsérik a brüsszeliták. Emlékeztetőül, délelőtti adásunkban elhangzott, egy ember többször is szavazhatott a tiszások kérdőívén feltett mondatokra, akár online módon, akár a kihelyezett pultoknál, erről személyes élményeik is voltak.

De pörögjünk vissza a délutáni podcastműsorunkhoz. Odrobina Kristóf kijelentette azt is, hogy Magyar Péter lényegében megcsinálta a házi feladatot. Kollégánk hozzátette, hogy Ukrajna csatlakozása nem úgy működik, hogy csak csettintünk egyet. Gábor Márton arra emlékeztetett, hogy sok szempontnak kell megfelelni, amit Magyarország csatlakozásánál korábban már láthattunk, valamint a balkáni államokat is „előszobáztatják”, holott ők a kritériumokat lényegesen teljesítették. Ukrajna jogállamisága, korrupciója és maga a háború ténye alapból nem felel meg a gyorsított tagfelvételnek. Odrobina Kristóf hozzátette azt is, hogy az EU háborúpártisága fűti a hévet Zelenszkij elnökben. Bővebb értelmező mondatok a Rapid délutáni adásában.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet