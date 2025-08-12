Keresés

Belföld

Rapid délutáni friss – Gigászok találkozója Alaszkában, de Európának nem osztottak lapot + videó

2025. augusztus 12., kedd 19:13

Az Európai Unió, mint egy sértődött kisgyerek, saját dokumentumot készít a témában.

  • Rapid délutáni friss – Gigászok találkozója Alaszkában, de Európának nem osztottak lapot + videó

Első körben nemzetközi vizekre evezünk, ugyanis Alaszkára figyel a világ, ahol Trump amerikai és Putyin orosz elnök találkozik, akik megvitatják a béke kérdését, amit még a kispadról se figyelhet az Európai Unió. Közben itthon Sulyok Tamás köztársasági elnök üzent a fiataloknak, erről is bővebben megtudhatnak mindent.

Ezeket a témákat boncolgatta a Rapid délutáni adásban Sitkei Levente, a Magyar Nemzet lapszerkesztője és Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója. 

Történelmi téma fegyverszünetről, békéről Alaszkában, miközben az Európai Unió, mint egy sértődött kisgyerek, saját dokumentumot készít a témában, mert ők jobban tudják, mi lenne a jó, amit nem mellékesen Magyarország megvétózott, vagyis a kikiabáló közösséggel nem vállalt egységet. Megjegyzésként, az EU legfőbb problémája, hogy őket nem hívták meg a két nagyhatalom találkozójára.

Sitkei Levente fel is tette a kérdést, hogy mennyire számít befolyásosnak az Európai Unió ennek az ügynek a fényében? Gábor Márton szerint az egész egy szóval írható le, mégpedig azzal, hogy szánalmas. Hozzátette, itt van egy kontinens, ahol a szomszédunkban egy háború zajlik, és maga az EU, mint szervezet, annyira döntésképtelen, a „hajlandóak koalíciója” annyira gyenge, hogy egyszerűen számba sem veszik őket, másoknak kell helyettük megoldani a problémákat. Kiemelte azt is, ahelyett, hogy  mindenfélét aláírogatnának és elküldenének egy levéllel, mintha komolyan vehetők lennének, ehelyett el kellene kezdeni azon gondolkodni, hogy miért hagyták ki Európát a tárgyalásokból.

Sitkei Levente szerint nem feltétlenül az EU-val és a rendszerrel van baj, hanem egy olyan tesze-tosza Európai Bizottsággal, amely csak hatalmat akar magának, de döntéseket nem tud hozni. Gábor Márton arról is beszélt, hogy nem látják be azt sem, hogy már eltelt három év a háború kitörése óta, és meg kellene egyezni. Most kollégáink is azt várják, hogy mi lesz Alaszkában, annyit már lehet látni, hogy közeledtek a felek álláspontjai, ami jó jel Gábor Márton szerint, mert eddig ilyet nem nagyon láttunk.

 Átfordultak munkatársaink Sulyok Tamás üzenetére, amely a fiataloknak szólt. A köztársasági elnök szavai sokakat megleptek, de Sitkei Levente szerint nagyon elegáns volt. Gábor Márton úgy véli, a fiatalok lehetnek radikálisak, akarhatnak mást, de egy dolgot észre kell venniük, hogy az ország és a tervek, tettek az ő jövőjükért, a jövő nemzedéke érdekében egy jobb életért zajlik, ezért történik minden.

Éppen ezért nagy a felelőssége ennek a korosztálynak, hogy miket mond. 

 

Orbán Viktor a Patrióta Extrában: Nem érdemes az embernek a saját jelentőségét eltúlozni + videó

Komment – Magyar vétó az unióban + videó

Komment – Magyar vétó az unióban + videó

 Ezúttal is négy vendéggel igyekeztünk a különböző témákat egy kicsit könnyedebb köntösben megvizsgálni és lendületes hangvételben megbeszélni a legfontosabbakat. Műsorvezető: Mészáros Nóra.

