Belföld

Rapid délutáni friss – Fogalommá vált Kötcse + videó

2025. szeptember 08., hétfő 19:16 | Magyar Nemzet

Tegnap volt Kötcsén a Fidesz és a Magyar Péter féle Tisza Párt rendezvénye, ahonnan a baloldali politológusok szerint is a jobboldal jött ki győztesként.

  • Rapid délutáni friss – Fogalommá vált Kötcse + videó

 Közben Orbán Viktor miniszterelnök nemzeti konzultációt hirdetett meg a Tisza-adóval kapcsolatban. Ezen a településen volt vasárnap az ország szeme, akkor nem volt Rapid, így most bepótoljuk. Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Bálint Botond, a Pestisrácok.hu munkatársa elemezte a kötcsei eseményeket.

Bálint Botond úgy indított, hogy Magyar Péter megpróbálta összemérni magát Orbán Viktorral, de ez nem sikerült jól. Mint fogalmazott, nagyon csodálkozik most is azon, hogy ha valaki egy nagyon profi politikussal akarja magát összemérni, akkor miért csak a külsőségeken és a helyszínen gondolkodik. Véleménye szerint Magyar Péter nem tudott egy nagyobb ívű beszédet előadni. Hozzátette azt is, hogy a Tisza-vezére nem volt képes hallgatni tanácsadóira, vagy nem is akart, ezért lett olyan a beszéde, amilyen, pedig néhány évvel ezelőtt még ott ült a miniszterelnök beszédein, és tudnia kellett, hogy Orbán Viktor milyen ívű előadásokat tart. Mint fogalmazott: „Ekkorát nem lehet altatni, emögött a teljes fogalmatlanság van.”

Kreft-Horváth Márk arról beszélt, mindenki várta, hogy kik lesznek a Tisza Párt jelöltjei, de a 106 embert most sem sikerült bemutatni.

Bálint Botond felvetette, hogy amikor a tiszások hazamennek, felteszik -e magukban azt a kérdést, hogy a pártot és vezérét komolyan lehet -e venni? Unatkozik -e a törzsszavazó? Mint fogalmazott, a Fidesz rendezvényein eddig nem unatkozott senki.

