2025. 08. 21. Csütörtök
Belföld

Rapid délutáni friss – Dermesztő támadás Munkácson, liberális műbalhé Budapesten + videó

2025. augusztus 21., csütörtök 20:42 | Magyar Nemzet
BKV Háború Ukrajnában Munkácsi rakétatámadás augusztus 20-ai ünnep lángoló buszok

Szomorú hírrel kezdték a résztvevők podcastműsorukban, ugyanis a kárpátaljai Munkács egyik üzemét rakétatámadás érte, több sérültről is tudni. Aztán azzal folytatták, hogy a balliberálisok beleálltak a tegnapi nemzeti ünnepbe, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Persze Budapest sem marad ki, ahol mintegy kéttucatnyi buszt kellett kivonni a forgalomból.

  • Rapid délutáni friss – Dermesztő támadás Munkácson, liberális műbalhé Budapesten + videó

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Rakétatámadás még nem volt Kárpátalján, így indította adásunkat Haraszti Gyula, majd fel is tette a kérdést, hogy ki és miért követhette el, kinek állt érdekében? Kertész Dávid válaszában egyelőre csak magát a tényt ismételte meg, illetve visszautalt arra a támadásra, ami területileg kicsit feljebb, egy vasúti sínt ért, ahol a fegyverek érkeztek Ukrajnába. Mint fogalmazott, ha az oroszok támadnak valamit, azok katonai célpontok, a hivatalos jelentés szerint egy az üzem egy kávéfőző gyár volt. Feltételezések szerint valami mást gyárthattak ebben az üzemben – tette hozzá. Kertész Dávid azt is megemlítette, mindenhol bevett szokás, hogy háborús állapotok idején a biztonságos hátországba telepítik át a hadiüzemeket. Szerencsére nem volt halálos áldozat, viszont a fotókat, felvételeket látva az biztos, hogy egy hatalmas robbanás történt. Ha hadiüzemmé alakították át a gyárat, akkor orosz támadás lehetett, de az ukrán öntámadás sem zárható ki, már csak azért sem, mert közel volt a magyar és a NATO-határhoz, de a hazai ellenzéki szakértők hajmeresztő álláspontja sem maradt ki a beszélgetésből.

Haraszti Gyula ráfordult a tegnapi nemzeti ünnepre, ahol a liberálisok a tűzijáték alatt sajátos demonstrációt akartak tartani, de ez senkit nem érdekelt, cserébe hatalmas tapsvihar tört ki a tűzijáték után. Ha már taps, Budapesten viszont azért nem juthat pénz a buszok karbantartására, mert eltapsolhatták az erre szánt pénzt. 

Fotó: Magyar Nemzet

Kapcsolódó tartalmak

