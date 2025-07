Rapid délutáni friss - Brüsszel megszorításokra készül, a gazdák isszák meg a levét + videó

Megosztás itt:

Egy jó nagy adag trágyát borítottak a gazdák az Európai Bizottság budapesti kirendeltsége elé. Ezzel is jelezték, hogy elfogadhatatlan számukra az a brüsszeli gondolat, az uniós költségből kiszivárgott mondatok, miszerint tőlük vennének el pénz az agrártámogatásból, hogy Ukrajnának adják ezeket. Czirják Imre emlékeztetett, hogy nem szokás nekimenni a gazdáknak, ez egy határokon átívelő mozgalom, tevékenység, egy társadalmi csoport, ami nagyon könnyen mozgósítható és mozgósítja is magát, ha sérülnek az érdekei. Kiemelte azt is, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, hogy ez az uniós költségvetési javaslat nagyon magasan kezdett.

Czirják szerint ezt Brüsszel sem gondolhatja komolyan és lesznek még változtatások, de vélhetően bíznak abban, hogy lesz, ami átmegy. Hozzátette azt is, hogy nekünk magyaroknak még vannak elszámolatlan ügyeink az Európai Bizottsággal, ugyanis jogtalanul tartottak és tartanak pénzeket, ami az agráriumot illetné meg, az viszont tisztán látszik, hogy Brüsszelnek minden energiáját Ukrajna köti le.

