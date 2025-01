Rapid délutáni friss – Annyira gátlástalan a Soros klán, hogy már el sem titkolják az európai befolyásaikat + videó

Megosztás itt:

Soros György fia bevallotta, hogy mennyire jó kapcsolatot ápol Zelenszkij ukrán elnökkel, és azt sem titkolta, hogy Joe Biden volt amerikai elnököt anyagilag támogatták, valamint hogy az Európai Parlament vezető politikusaival is „pacsizik”. Gajdics Ottó szerint elképesztő, hogy a Soros klán úgy jár be az EP-be is, mintha erre őket bárki is felhatalmazta volna, és úgy befolyásolják ott a döntéshozatalt, mintha legalábbis valamiféle nagyhatalmat képviselnének. Mint fogalmazott, most már kérkednek vele, nemhogy titkolnák.

Szentesi Zöldi László feldobta a kérdést, vajon Trump le tudja-e „törni” valamilyen módon Sorosék érdekeit. Gajdics abban bízik, hogy már attól más lesz a világ, hogy az új amerikai elnököt nem fogják tudni befolyásolni. Hozzátette, még kimondani is borzalmas, hogy a Biden-adminisztráció behódolt egy magánember külpolitikájának, és itt természetesen Soros Györgyre gondolt. „Nehéz nekünk az ő fejükkel gondolkodni!” – tette hozzá.

Két véleményvezérünk azt sem értette igazán, hogy Pressman leköszönt nagykövet miért osztott ki az átlagembernek sok, de a balliberális médiumoknak kevés „pulykapénzt” távozása előtt. Felvetették, hogy talán kiürült a kamra. Hogy a „jutalomlóvé” mire lesz elég, az majd kiderül. Gajdics szerint ez csak a jéghegy csúcsa volt, mert nem mondhatták azt, hogy pénzelik az ellenzéki médiát, ezért írtak ki pályázatokat.

Az álfüggetlen médiumok után az álfüggetlen zenei előadókra terelték a beszélgetés fonalát újságíróink. Bár mindketten a rock műfajában vannak otthon, de azért meghallgatták a Majka nevű rapper dalát. Gajdics szerint a szövegből visszaköszön a balos narratíva, amit már húsz éve hallgatunk.

Elemzés, kendőzetlen vélemény a Rapidban. Mi nem fogjuk vissza magunkat!