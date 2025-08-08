Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 08. Péntek László napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Rapid délutáni friss – Ami Magyar Péternek fáj, az jó az országnak + videó

2025. augusztus 08., péntek 19:30 | Magyar Nemzet

Az Otthon start program miatt naponta hazudja tele a közösségi hálót a Tisza-vezér.

  • Rapid délutáni friss – Ami Magyar Péternek fáj, az jó az országnak + videó

Az Otthon start program miatt naponta hazudja tele a közösségi hálót a Tisza-vezér. Már azt sem  tudja, melyik napon hány százalékos ingatlanár-emelkedésről beszél, Magyar Péter ostobaságokkal szórja meg az országot, de mást nem is várhatunk tőle. Közben felröppent a hír, hogy a Trump–Putyin-találkozó lehetséges helyszínei között szerepel Budapest.

A Rapid délutáni adásában ezeket a témákat vette górcső alá Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa. Haraszti Gyula szerint a kormány legújabb intézkedése úgy fáj Magyar Péternek, mintha a fogát húznák, ezért minden nap kitalál valamit, hogy ezt megpróbálja kritizálni, bagatellizálni, sőt a visszájára fordítani ezt az intézkedést, igyekszik rossznak és károsnak beállítani. Kollégánk felidézte a bájos történetet, hogyan jutott Magyar Péter lakáshoz a családi legendárium szerint. Ugyanis a Tisza-vezér azt állította magáról egy interjúban, hogy amikor nagypapájával, dr. Erőss Pállal sétálgatott a Gellért-hegyen gyerekként, megdicsérte egy idős hölgy virágait, amiért cserébe lekváros kenyeret kapott és a hölgy még a lakását is ráíratta Magyar Péterre.

(Vagyis a néni nem albérletben lakott, tegyük hozzá.) Munkatársaink megjegyezték, hogy vannak azért lyukak a történetben, Haraszti szerint az egész egy elképesztő hazug mese lehet. Vélhetően családi örökség a Gellért-hegyi ingatlan, valljuk be, kevés fiatal indul így el az életben. Ellenben azért jó a kormány programja, mert a fiatalok lakáshoz jutását segíti, akiknek albérletre is alig van pénzük, saját lakásról pedig álmodni sem mertek eddig, nekik igenis szükségük van erre az állami segítségre. Haraszti kiemelte azt is, hogy már most rengetegen jelentkeztek az Otthon start programra, amitől Magyar Péter rettenetesen elkeseredett és lelkileg is fájdalmat okozott neki.

Éppen ezért terjeszt hazugságokat, például azt, hogy már most 20 százalékkal emelkedtek a lakásárak, de a 40 százalékot is belengette, ami teljesen nonszensz, mert meghatározták azt is, hogy mekkora lehet a négyzetméterár. Nem mellékesen megjegyezzük, Orbán Viktor miniszterelnök ma reggeli rádióinterjújában azt mondta, hogy akik bírálják az intézkedést, azok nem olvasták az eredeti szöveget, vagyis minden ilyesmi a tudatlanságból fakad, és aki nem ért valamit, nyugodtan hívja fel az irodájában Panyi Miklóst, aki minden kérdésre választ ad és fel fogja venni a telefont. Zárójel bezárva. 

 Az is elhangzott, hogy az ingatlanosok is kivárnak, és nem jósolnak dermesztő és rémisztő áremelkedést, vagyis savanyú a szőlő a tiszásoknál, akik bérlakásprogramot akarnak indítani, valamint azt mondják, költözzön mindenki albérletbe, azaz nem akarják, hogy az embereknek tulajdonuk legyen – tette hozzá Gábor Márton.

Kollégáink tovább pörögtek, mint a napraforgó és rátértek arra, hogy hamarosan találkozik Trump és Putyin elnök. Az a hír is napvilágot látott, hogy Budapest is helyszínt adhat a meetingnek. Gábor Márton kiemelte, elég kevés helyen találkozhat a két nagyhatalom vezetője, ugyanis Putyin elnök ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság körözést adott ki, így sok országban fennáll annak a veszélye, hogy letartóztatják, ami Haraszti szerint közröhej. 

Az EU is bejelentkezett főtárgyalói posztra, a németek és a franciák küzdenek érte. Helyszín, téma, időpont, tárgyaló felek, mindez kisvártatva kiderül, nem kell már sokat aludni, és értelmetlen országjárással eltölteni az időt.

Teljes cikk a MAGYAR NEMZET oldalán olvasható.

További híreink

Tragikus hír érkezett, elhunyt a Jászai Mari-díjas színművész, Varga Zoltán

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

Ikonikus ékszert örökölhet Sarolta hercegnő: Meghan Markle nem fog örülni ennek

Marco Rossi színt vallott, ennél a klubcsapatnál dolgozna még

Kortizolkoktél: az ital, ami segíti a fogyást és csökkenti a stresszt

A Barcelona magyarja volt a Real Madrid elleni meccs egyik hőse

Csőd szélén az ukrán vasút: bedőlhet az egész rendszer, de a Rothschild már lép

Marco Rossi Olaszországban szeretne edzősködni

Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai

További híreink

Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai

Zelenszkij felsorolta, mely országok zsoldosai harcolnak az ukránok ellen

Menczer Tamás: még néhány ilyen mondat, és meglesz az ötödik 2/3 is + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Zaharova: Zelenszkij lépése álságos és erkölcstelen
2
Nemzetközi Büntetőbíróságra küldenék Giorgia Melonit + videó
3
Már Mexikó is riadót fúj London miatt
4
Menczer Tamás: még néhány ilyen mondat, és meglesz az ötödik 2/3 is + videó
5
Vezércikk – Lánczi Tamás feljelenti Fleck Zoltánt + videó
6
Ismerethiány áll amögött, amit Magyar Péter terjeszt + videó
7
Sokkoló késelést történt Szolnokon
8
Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak + videó
9
Kikapott az ETO FC Svédországban
10
Háború Ukrajnában: Napokon belül találkozhat egymással Donald Trump és Vlagyimir Putyin + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A számok is cáfolják Magyar Pétert, ugyanis tízszeresére nőtt a hitelek után érdeklődők száma

A számok is cáfolják Magyar Pétert, ugyanis tízszeresére nőtt a hitelek után érdeklődők száma

 Rengetegen érdeklődnek a hitelek iránt, mióta a kormány bejelentette, hogy újabb intézkedéssel segíti a fiatalok első lakáshoz jutását. A Bankmonitor több mint 800 százalékos növekedést mért a keresletben. Ezzel párhuzamosan a lakásokra kiadott építési engedélyek száma is megugrott. A baloldal viszont azt mantrázza, hogy a kormány terve nem fog sikerülni, és kilőnek majd a lakásárak. Magyar Péteréket azonban a számok is cáfolják.
Letartóztatták a miniszterelnök megölését

Letartóztatták a miniszterelnök megölését "megrendelő" férfit

 Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a fiatal férfinak a letartóztatását, aki "megrendelte" a miniszterelnök megölését - közölte a Fővárosi Törvényszék. Az egy hónapos kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) kell végrehajtani.
Magyar Péter ismét elszólta magát + videó

Magyar Péter ismét elszólta magát + videó

 A Tisza Párt elnöke tiszaalpári fórumán a magyar oktatási rendszert dicsérte meg egy váratlan kérdés után. Majd, érezve, hogy elszólta magát, gyorsan korrigált, hangsúlyozva, hogy valójában a családi nevelés a fontos.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!