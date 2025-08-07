Keresés

2025. 08. 07. Csütörtök
Rapid délutáni friss – Abszurdisztánba költözött a Tisza Párt + videó

2025. augusztus 07., csütörtök 18:55 | Magyar Nemzet

Az elmúlt napokban brutálisan abszurd dolgok kerültek ki a Tisza Pártból és környékéről.

  • Rapid délutáni friss – Abszurdisztánba költözött a Tisza Párt + videó

Az elmúlt napokban olyan brutálisan abszurd dolgok kerültek ki a Tisza Pártból és környékéről, hogy ember legyen a talpán, aki ennek megérti a miértjét és a hogyanját. Idézetek, mondatok, részletek felszólalásokból, amelyekről mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy némi korrektség szorult beléjük. Közben nincs olyan társadalmi csoport az anyaországban és a határon túl, akiket ne sértett volna meg Magyar Péter.

Ezeket a témákat szálazta szét a Rapid délutáni adásában Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője.

Gábor Márton azzal kezdte, hogy a Tisza Párt házi szakértője azt bírta mondani, hogy úgy kell bánni a Fidesz szavazóival, mintha pestisesek lennének. Huth Gergely szó szerint felolvasta az idézetet, amelyben Kéri László szerint meg kell gyengíteni a kormánypártot, akkor a szavazóik is veszítenek az erőből, és úgy kell kezelni őket, mint a pestiseseket. (Csak hogy mindenki értse, aki nem hallotta a tiszás szakértő szó szerinti mondatait.) Huth Gergely szerint azon túl, hogy Kéri szavai rendkívül gusztustalanok és uszítók, azért érdemes vele egy kicsit többet foglalkozni, mint Magyar Péter ócska fröcsögéseivel és gyűlölködéseivel, mert ezt teljesen komolyan gondolja Kéri László, valamint a hozzá hasonló liberális értelmiség is ugyanúgy vélekedik, akik most besoroltak Magyar Péter mögé az Orbán Viktor elleni bosszúvágytól vezérelve. 

Kollégánk hozzátette azt is, hogy egyébként Kéri László nem akárki, például Orbán Viktor tanára is volt, sőt még a 2000-s években, akikor a legelső Orbán-kormány regnált, hiába volt vitathatatlan Kéri baloldalisága, mégis mértékadó szakembernek, elemzőnek tartották és így jellemezték minden oldalon. Huth kiemelte, a helyzet megváltozott, Kéri elvakult tiszás lett és kimondja azt az „őszintét”, ami a rákfenéje az ő viselkedésüknek, meg azt is, hogy meg kell bélyegezni a Fidesz szavazóit, szimpatizánsait. Azokat, akik az arcukat oda merik tenni a nemzeti kormányzás mellé, mindazokat gyűlölik, akik nem szimpatizálnak a tiszásokkal és globalista helytartóikkal. Mindezt úgy akarják elérni, hogy érezzék magukat azok rosszul és kellemetlenül, akik fideszesek. 

Azt akarják, hogy a kormánypárthoz kötődő emberek féljenek és rúgjon beléjük mindenki. No ezt nem! – tette hozzá Huth Gergely, és emlékeztetett arra, hogy a fideszesek soha nem voltak ilyen gyűlölködőek. Gábor Márton azt is elmondta, hogy miközben a Tisza Párt egyre brutálisabb, a Fideszt vádolják azzal, hogy miattuk durvult el a közbeszéd.

Kapcsolódó tartalmak

