Rapid délutáni friss – A gazdák kifosztására készül Brüsszel + videó

Ukrajna délután is témánk marad, ugyanis Brüsszelben azt vitatják meg, hogy lehetne a szomszédos országot támogatni úgy, hogy kifosztják az európai gazdákat. Közben az agrárbizottság egyik tagja – nevezzük nevén: Magyar Péternek hívják – inkább a Tiszán csónakázott, ahelyett, hogy elvégezze EP-s munkáját és kiálljon a gazdák mellett.

Ezekkel a témákkal készült önöknek a Rapid délutáni adásában Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Kertész Dávid, a Pestisrácok.hu munkatársa.

Gábor Márton szerint amikor ismét egy kritikus kérdésben kellene szavaznia a Tisza Pártnak és Magyar Péternek, megpróbálnak eltűnni. – Ugyanez volt a pride kapcsán is – tette hozzá. Mint fogalmazott: hallgatnak, sunnyognak, kivonulnak, most is ez történik.

Kiemelte, amikor felelősségre lehetne vonni, megkérdezni a Tisza-vezért, hogy erről vagy más dolgokról mit gondol, eltűnik, most éppen csónakázni, aminek semmi értelme, mert már a sokadik országjárását csinálja, bujkál, mert nem akarja magára haragítani a gazdákat.

Kertész Dávid kiemelte, hogy Ukrajna kapcsán már ismerjük az álláspontjukat, és vélhetően a magyar gazdákkal kapcsolatos brüsszelita álláspont ellen sem tiltakoznak, vagyis nem állnak ki a hazai termelők mellett.

Gábor Márton szerint mindig is kettős játékot játszottak a tiszások, egyrészt meghajoltak a néppárt akarata előtt, hogy Ukrajnát bármi áron fel kell venni az EU-ba, de ezzel párhuzamosan belpolitikai szinten azt hangoztatták, hogy nem támogatják a csatlakozást. Véleménye szerint annyira hülyének nézték az embereket, hogy az EP-ben elhangzott nyilatkozataik soha nem érnek el a magyar emberekhez.

