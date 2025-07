Rapid délelőtti friss – Titkos üzenetek a térben + videó

Megosztás itt:

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

A bizalmatlanság kérdése eddig is felmerült Ursula von der Leyen Pfizer ügyében, ugyanis már korábban kiderült, hogy a cégtől sms-ben intézte a Covid idején a megrendeléseket. Most egy román EP-képviselő nyújtott be emiatt bizalmatlansági indítványt. Kis Ferenc kollégánk szerint elképzelhetetlen, hogy már csütörtökön felfüggesztik tisztségéből, véleménye szerint ez egészen őszig elhúzódhat. Munkatársaink kiemelték azt is, hogy milyen politikai üzeneteket terjeszt az üggyel kapcsolatban Von der Leyen.

Közben elemezték azt az interjút is, amit az orosz külügyminiszter adott a Magyar Nemzetnek, Szentesi Zöldi László felsorolta azokat a szilárd álláspontokat, amelyek az orosz–ukrán háborúhoz vezettek.





Fotó: képernyőfotó