Rapid délelőtti friss – Szijjártó Péter: A gazdasági élet minden szereplőjének segítünk, nem számít, hogy liberális, baloldali vagy konzervatív + videó

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Nagyon mély és részletes interjút adott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órája című podcastműsorban ma reggel. Szó volt arról, hogy Ursula von der Leyennel Kína után Amerika is felmosta a padlót, de beszélt a migrációról, az orosz–ukrán háborúról, a gazdasági élet szereplőiről, megtudhattuk, miért fontos nekünk Románia fejlődése, a showbiznisz világa sem maradt ki, de az álhíreket is megvitatta Szijjártó Péter Németh Balázzsal, és a miniszter az őt ért személyes támadásokat is helyretette az adásban. A Harcosok órájában is megemlítették Magyar Pétert, mi most arról beszélünk, hogy az elmúlt évben a Tisza-vezér nagyon sok helyen töltötte az időt, csak a munkahelyén nem, azaz az EP-ben.

Majd azzal folytatta Máté Patrik, hogy a migrációs helyzet, ami az elmúlt 10 év alatt mindig kihívás volt Európának és továbbra is egy olyan probléma, amit nem sikerült kezelnie az EU-nak, mindezek ellenére Magyarországot csuklóztatják a migrációval kapcsolatos fellépése miatt, miközben más országokat megdicsérnek azért, amiért ugyanazokat az intézkedéseket foganatosítják, mint a magyarok. Kiemelte, ez arra mutat rá, hogy színtiszta politikai – finoman fogalmazva – szemétkedés, amit Brüsszel művel hazánkkal. Röviden az orosz–ukrán háborút is beemelték az adásba, Máté Patrik szerint már azzal, hogy egyáltalán tárgyalnak a felek, valamint Amerika is részt vesz a tárgyalásokon, biztonságosabbá vált a világ. Kollégáink nem hagyták ki azt sem, hogy két golfmeccs között gyorsan lezavart egy tárgyalást Skóciában Trump amerikai elnök Ursula von der Leyennel, akit a találkozó helyszínére egy alacsony padlós busszal szállítottak el, ami nem megszokott dolog a brüsszeli elit körében.

Czirják Imre ezután rátért Magyar Péterre, aki úgy viselkedik, mintha ismét a gyerekkorát élné át a vándortáborral, az evezőstúrával a Tiszán, most pedig azt posztolta, hogy süteményt süt. Munkatársunk kijelentette: látványpékség az van, végigkalandozza az egész országot, ami nem más, mint egy nagy szünidős program, miközben nagyon fontos kérdések vannak az EP-ben, vagyis a munkahelyén, ahová nem jár be és nem vesz részt ezeken az eseményeken.

Fotó: Magyar Nemzet