Rapid délelőtti friss – SOROSAID mint korrupciós hálózat + videó

Közben az Országgyűlés arról döntött, hogy a magyar EP-képviselőknek is olyan részletes vagyonnyilatkozatokat kell tenniük, mint a hazai országgyűlési képviselőknek. És megjelent az Alapjogokért Központ friss elemzése arról, hogy Sorosék hálózata mennyi pénzt osztott szét az álcivil szervezeteknek.

A Rapid délelőtti adásában ezekkel a témákkal foglalkozott Czirják Imre, a Mediaworks főszerkesztő-helyettese és Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója.

Egy gázszámlát se vehetne ki senki mások postaládájából, mert az is a levéltitok megsértésének számít – fogalmaztak az újságírók. Most éppen vélhetően az ellenzéki pártok hívei lopják ki az Ukrajna EU-s csatlakozásával kapcsolatos véleménynyilvánító szavazás borítékban kiküldött íveit. A Magyar Nemzet munkatársai szerint vélhetően a Tisza Pártnak állhat érdekében, hogy ilyen módon a saját aláírásgyűjtő akciójukat tüntessék fel jó fényben, arra játszva, hogy a kormány a tiszás akció után talán nem kap vissza elegendő szavazólapot, amelyek egyébként közjegyző által hitelesített dokumentumok, ellentétben a tiszások kaotikusnak mondható szavazási rendszerével.

De térjünk is rá a második témánkra, ugyanis az Országgyűlés döntésére várunk, hogy ezután a magyar EP-képviselők is olyan részletesen számoljanak be mindenről vagyonnyilatkozatunkban, mint azt a hazai országgyűlési képviselők teszik. Czirják Imre emlékeztetett arra, hogy volt egy ellentétes kísérlet, amikor Brüsszel arra szólította fel Magyarországot, hogy az EU-s bevallások rendszerét vezesse be.

Miután ez megtörtént, saját maguknak mondtak ellent, visszavonatták ezt a rendelkezést, mert mint fogalmaztak, abban a formában átláthatatlan a magyar képviselők vagyonosodása.

Közben megjelent az Alapjogokért Központ legújabb elemzése, amely szerint Sorosék 2016 és 2023 között összesen 1,4 milliárd dollárt, vagyis mintegy 538 milliárd forintot költöttek európai és posztszovjet térségbeli NGO-k támogatására. A lap kollégái szerint ez nem más, mint egy létező korrupciós hálózat, amely az uniós döntéseket is befolyásolta. Bővebben a délelőtti Rapidban.

