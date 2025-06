Rapid délelőtti friss – Nem közvélemény-kutatást, hanem választást kell nyerni + videó

Megosztás itt:

Ha a közvélemény-kutatásokat nézzük, meglepő lehet a jobboldali győzelem a lengyel elnökválasztáson. Az exit poll adatok még a kormánypárti jelöltet hozták ki győztesként, akinek Karácsony Gergely főpolgármester már idő előtt gratulált – emlékeztetett Máté Patrik. Kiemelte azt is, hogy immár a lengyelek is tudják azt, amire a hazai ellenzék már 2002-ben rájött, miszerint nem közvélemény-kutatást, hanem választást kell nyerni.

Adásunkban elhangzott az is, hogy soha ennyien még nem mentek el voksolni Lengyelországban. Máté Patrik szerint egy ilyen voksolás nemcsak az elnök személyéről dönt, hanem a regnáló kormány munkájáról is véleményt mond.

Elmondta azt is, ha most lettek volna a parlamenti választások a lengyeleknél, akkor a PiS nyert volna Tusk-féle fősodor helyett, de mivel ők vannak továbbra is hatalmon, nem tekinthetjük szövetségesünknek őket.

Közben Budai Gyula ismét feljelentést tett, ugyanis egy tiszás szimpatizáns Orbán Viktor miniszterelnök halálát kívánta. Kollégáink szerint ragadós a rossz példa Magyar Péter követői között, ugyanis a Tisza-vezér is rendszerint sérteget és agresszív.