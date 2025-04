Rapid délelőtti friss – Ameddig az igazság csak a csizmáját húzza, addig a hazugság körbejárja a Földet + videó

Megosztás itt:

Közben Gyárfás Tamás a Magyar Nemzetnek is exkluzív interjút adott, de már az a dátum is megvan, hogy mikor indulhat az űrbe magyar űrhajósunk. Ezeket a témákat boncolgatta a Rapid délelőtti adásában Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa és Kis Ferenc, a Mediaworks főmunkatársa.

Haraszti Gyula arra emlékeztetett, hogy Magyar Péter mindig bedob egy hazugságot, amit hívei egyfajta suttogó propagandaként terjesztenek, és mire kiderül, hogy ez nem más, mint álhír, már elterjedt a köztudatban. Kis Ferenc egy közmondással élve megjegyezte, hogy addig jár a korsó a kútra, ameddig el nem törik. Hozzátette azt is, hogy még ugyan nem tört el, de a repedések jól láthatók. Haraszti Gyula szerint már egy teljes kötetet össze lehetne állítani a Tisza-vezér hazugságaiból, amelyeket részletesen felsoroltak kollégáink. A műsorban elhangzott az is, hogy a pártelnök azt a gondolatot igyekszik mindenki fejében elültetni, hogy a Fidesz fél tőle. A hazugságcunami ellen nincs más módszer, mint felvenni a kesztyűt, és mindenre azonnal reagálni – tették hozzá kollégáink. Kis Ferenc kiemelte, hogy a közösségi médiában lehet nagyokat mondani, de a való életben, az emberek között járva az látszik, hogy míg Magyar Pétert testőrök védik és nem lehet tőle kérdezni, addig Lázár János országjárásán az ellenzéki szimpatizánsoknak is válaszol.

Éles váltással rátértek a Magyar Nemzet oldalán olvasható Gyárfás Tamás-interjúra is, akit hét év börtönre ítéltek el a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatban mint felbujtót. 27 év telt el, mire megszületett a jogerős ítélet, majd kisvártatva Portik Tamás írásba foglalt vallomását a Riasztás című bűnügyi televíziós műsorunkban bemutatta Gyárfás, miszerint Portik azért kapott annak idején harmincmillió forintot, hogy Gyárfásra terelje a gyanút. Kis Ferenc azt is felidézte, hogy ez egy politikailag is kényes ügy volt a szereplők miatt.

Ismét erősen váltunk, ugyanis amit a fiatalok nem tudhatnak, amikor Farkas Bertalan űrhajósunk feljutott a világűrbe, csak egy televíziós csatorna létezett hazánkban, azt is csak fekete-fehérben nézhettük. Azóta sokat fejlődött minden, nem csak a média történetében, ugyanis egy újabb magyar űrhajós, Kapu Tibor május végén indul küldetésére. Bővebben a Rapidban.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet