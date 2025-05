Rapid délelőtti friss – A türelem határa + videó

Megosztás itt:

Közben ma Hadházy Ákos független képviselő ismét tüntet a pride-ért. A Rapid délelőtti adásában ezeket a témákat elemezte Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Kertész Dávid, a Pestisrácok.hu munkatársa.

A zebrázást még poénosan elütötte a miniszterelnök, amikor Magyar Péter azt terjesztette, hogy a kormányfőnek van egy saját vadasparkja, ahol a zebráktól félnek az unokái. Akkor Orbán Viktor a budapesti állatkertben örökbe fogadott jelképesen egy állatot, amelyet Győzike segítségével választott ki. De ez most már kevés lesz – emlékeztettek kollégáink. Hozzátették, a miniszterelnök megelégelte a sok álhírt, amit róla terjesztenek, most éppen egy nem létező olasz villával kapcsolatban is, és úgy döntött, sajtópereket indít, ami a kormányfőre nem jellemző. Munkatársaink szerint ami sok, az sok. Ugyanis a jobboldali médiumokat szinte egy vesszőhibáért feljelentik a másik oldalon. Újságíróink is nagy érdeklődéssel várják ezeket a pereket.

Majd átfordultak arra, hogy a fővárosban és az agglomerációban élőknek is fogy a türelme Hadházy Ákos pride melletti tüntetései miatt, mert néhány százan megbénítják Budapest forgalmát. Kertész Dávid emlékeztetett a legutóbbi, május elsejei megmozdulásukra, ahol mintegy kétszázan jelentek meg a turistákkal együtt, pedig szép idő volt és munkaszüneti nap. Ma viszont esik az eső és nincs túl meleg. Kollégáink szerint is kezd kifulladni a dolog, hiába telepedett rá a Momentum.

Bővebben a Rapid délelőtti adásában.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet