Rapid – A Nyugat és a felismerés, hogy igenis gondot okoz az illegális bevándorlás + videó

Az újságírók szerint azt lehetett sejteni, hogy eljön ez az időszak a migrációval kapcsolatban. A legfrissebb hírek szerint Ausztria is jónak tartja és példának tekinti a magyar migrációs politikát.

Bálint Botond szerint nagyon drámai, hogy a Nyugaton élő emberek vajon hogy élték meg azt, hogy az egy évtizeddel ezelőtti normális környezetük teljesen megváltozott. Felidézett egy jóval korábbi példát is, amikor Németországban járt és ahol elszállásolták őket, ott második generációs bevándorló fiatalok is laktak, akik mindazok ellenére, hogy német állampolgárok voltak, nagyon lenézték a német lakosságot, velük azért voltak barátságosabbak, mert amikor magyarul megszólaltak, kiderült, hogy külföldiek. Mint fogalmaztak, a Nyugatnak 30 év kellett ahhoz, hogy felismerje, mekkora gondot is okoz az illegális bevándorlás Európának. További fontos részletek adásunkban.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Képernyőfotó