Ráment a költségvetési tartalék a Fidesz osztogatására

A 2011-ben elfogadott államháztartási törvény szerint a mindenkori kormány az első félévben csak a tartalék 40 százalékát költheti el – ez idén 44 milliárd forint. Ebből március közepéig a kormány több mint 43 milliárdot élt fel.

Jutott 8,7 milliárd forint a nyugdíjasoknak küldött Erzsébet-utalványokra, 8 milliárd az építőipari cégek támogatására, a felvidéki gazdaságfejlesztésre 4 milliárd, Pécs működésére 3 milliárd forint. De a tartalékból kapott a Miniszterelnökség is 3,33 milliárd forintot, valamint meg nem nevezett beruházásokra is további forintot 2,6 milliárdot költöttek. Emellett elment 5 milliárd meg nem nevezett jogcímen.

A szocialisták szerint a kormány pánikszerűen szórja a pénzt. „Sokkal nagyobb hatás van a kormány kezében, mint bármelyik korábbi kormány kezében, ezért sokkal több pénzt el is tudnak költeni a parlament megkérdezése nélkül, saját hatáskörben. Ez a költekezés, ami most zajlik példa nélküli és persze a kampánycélokat szolgálja. Azonkívül, hogy félnek, hogyha nem költik gyorsan, akkor április 8-a után erre nem is lesz lehetőségük. Még egyszer mondom, ebben az egyben nem is tévednek” – mondta Burány Sándor, a párt képviselője.

A Jobbik szerint az Orbán-kormány kampánycélokra pazarolja a tartalékokat. „A Jobbik sokkal tisztességesebben játszik a politikai arénában, hiszen nem pénzzel igyekszik megvásárolni szavazatokat, mint a Fidesz–KDNP, hanem olyan programpontokat, olyan építő jellegű javaslatokat tárunk a közvélemény elé, amely egyértelműen a jövőnkre épít, és úgy próbál meggyőzni választópolgárokat, hogy adott esetben nekik, illetve utódaiknak, leszármazottaiknak sokkal könnyebb életkörülményeik lehetnek” – mondta Z. Kárpát Dániel.

A választás előtt minden kormány osztogat a siker reményében – fogalmazott a Hír TV által megkérdezett közgazdász.

„2014-ben, az első négy év a Gyurcsány-időszak után, amikor a Fidesz egy rendkívül rozoga állapotban lévő gazdaságot vett át. Akkor nagyon könnyű volt szép eredményeket felmutatni, nem volt akkor tétje a választásnak, mert az emberek boldogok voltak, egyszerűen fogalmazva. Most viszont az újabb 4 év után azért vannak gondok, amelyeket az emberek észrevesznek. Most nagyobb a tét, tehát valószínűleg nagyobb összeget érdemes költeni” – fejtette ki Csath Magdolna.

A tartalék elvileg az előre nem látható kiadásokra szolgálna, ám lényegében teljesen elfogyott. A kormánynak már arra sem maradt pénze, hogy a téli olimpián meglepetésre aranyérmet szerzett sportolókat megjutalmazza. A rövidpályás férfigyorskorcsolya-váltó tagjai végül az új Fővárosi Nagycirkusz büdzséjéből kapták meg a jutalmukat, az a beruházás ugyanis nem kezdődött el.