Rákay Philip: Tiltakozzunk Gyurcsány Ferenc fenyegetése ellen

510 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 7892-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 krónikus beteg, a halottak száma így 624 főre emelkedett, 3952-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 3316 fő. Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 139 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen. A fiatalok felelősségére hívta fel a figyelmet az emberi erőforrások minisztere a Facebook-oldalán. Kásler Miklós hangsúlyozta, mivel a koronavírusos fertőzöttek száma napról napra növekszik, ezért a baráti együttlétek, a közösségben töltött idő és a csoportos együttlétek mind potenciális veszélyt hordoznak magukban. Csaknem 1 millió 800 ezren vettek részt a Nemzeti Konzultációban - ismertette videóüzenetében a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba hangsúlyozta: minden egyes vélemény erősíti a járvány elleni összefogást. Hozzátette: elhúzódó küzdelemre kell berendezkedni a vírus ellen a második hullámban, ezért köszönetet mondott a konzultációban való magas részvételért. A baloldali pártoknak el kell határolódniuk a nyíltan antiszemita szerencsi jobbikos képviselőjelölttől - jelentette ki a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc emlékeztetett: Bíró László korábban többször tett zsidóellenes kijelentéseket, Budapestet Judapestnek nevezte, nemrég pedig kiderült, hogy korábban egy varroda igazgatójaként lelövéssel fenyegette meg munkatársait. Nem fordít hátat kijelentései miatt Bíró Lászlónak a DK. A párt egy évvel ezelőtt azért hátrált ki a jobbikos ózdi polgármesterjelölt mögül, mert antiszemita botrányba keveredett. A Fidesz szerint az ellenzék pénzért és hatalomért feladta az elveit. Fenyegette és nem fizette ki dolgozóit Bíró László - erről beszéltek a balliberális ellenzék közös jelöltjeként induló politikus volt munkatársai. Sokkal jobban megbecsülik a diákok a személyes oktatást a járvány óta - írja a Magyar Nemzet. A lapnak nyilatkozó diákok egyöntetű véleménye, hogy nem nehéz betartani az iskolában a járványügyi szabályokat. Családbarát fejlesztés valósult meg a Tiszafüredi Óvodák és Bölcsőde épületében a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán nyert több mint 250 millió forintból - közölte Tiszafüred alpolgármestere. Elkezdődött az európai onkológiai misszió, amely a megelőzés, a kezelés, az ellátás, a kutatás, valamint több, teljes körű ellátást nyújtó onkológiai központ és infrastruktúra létrehozását célozza - mondta Kásler Miklós miniszter a Magyar Nemzetnek. Nagy sikerrel zárult az az 5 milliárd forintos keretösszegű elektromosjármű-vásárlást támogató pályázat, amelyet a kormány a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv részeként hirdetett meg- jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A nyári hónapok alatt 25-30 százalékkal esett vissza az autópiac forgalma a koronavírus-járvány miatt az előző év azonos időszakával összehasonlítva - mondta Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke az M1-en. A kormánynak fontos a határmenti településeken élők véleménye és biztonsága - hangsúlyozta Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Nagy István agrárminiszter, miután találkoztak a térség polgármestereivel. Negyvenegy tüntetőt vették őrizetbe pénteken a fehérorosz rendvédelmi szervek - közölte a belügyminisztérium. Már 26,5 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 873 ezer, a gyógyultaké pedig 17,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Ukrajnában. Az elmúlt napon 2836 új esettel 133 787-re nőtt az eddig igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké ötven újabb halálos áldozattal 2 811-re emelkedett, miközben 61 649-en gyógyultak meg. Romániában ismét több mint 1200-zal nőtt az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, és bizonytalanná vált az iskolák szeptember 14-ére tervezett megnyitása. Szeptember 9-én újra kinyitnak az óvodák Észak-Macedóniában, az iskolákban azonban csak október elsején kezdődik meg a tanítást, de azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a tantermekben vagy otthon lesz-e az oktatás - jelentette be az egészségügyi miniszter. Rekordmagas szintet ért el a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Csehországban. Tegnap 798 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki. Enyhíthetik a koronavírus-világjárvány miatt kockázatosnak minősített országból vagy területről hazatérők karanténkötelezettségét az Európai Unióban a tagországok egészségügyi minisztereinek pénteki tanácskozásán elfogadott megállapodás szerint. Újraindult hét hónap szünet után az oktatás Iránban, miközben az egészségügyi szakembereket továbbra is aggasztja, hogy az országban terjed az új típusú koronavírus. A koronavírus-járvány miatt már hiány van halotti anyakönyvi kivonatból Mexikó több tagállamában. Mexikóban péntekig mintegy 67 ezren haltak meg a járvány miatt, ezzel 4. a világ országainak halálozási listáján. Több mint 50 ezerrel nőt egy nap alatt a koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma Brazíliában. A fertőzöttek száma péntekre megközelítette a 4,1 milliót a latin-amerikai országban. Indiában gyorsabban terjed a koronavírus-járvány, mint bárhol a világon:az elmúlt két hét alatt egymillió új fertőzéses esetet regisztráltak, és ezzel a fertőzöttek száma négymillió fölé emelkedett az egészségügyi minisztérium által közölt adatok szerint. Az ausztrál rendőrég több embert őrizetbe vett egy engedély nélküli megmozduláson, amelyen a koronavírus-járvány alatti kijárási tilalom ellen emelték fel szavukat szombaton Victoria államban. Már egy hónapja vesztegel egy 186 méter hosszú óriáshajó 27 migráns miatt Máltától 26 kilométerre. A hajó tulajdonosa közölte, hogy a Maersk Etienne-en kezdenek kifogyni az ivóvízből és az élelmiszerből. Málta erre még nem reagált. Az orosz külügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy több nyugati ország és NATO-labor foglakozott Novicsok típusú idegméreggel, amellyel német orvosok szerint megmérgezték Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust. Nyolc orosz harci repülő feltartóztatott három amerikai stratégiai bombázót a Fekete- és az Azovi-tenger felett. Incidens nem történt: az amerikai gépek eltávolodtak az orosz határtól, az oroszok pedig biztonságban visszatértek bázisukra. Legkevesebb 13 halottja és több tucat súlyos sérültje van a bangladesi mecsetben péntek este történt robbanásnak és tűznek, amelyet a hatóságok gyanúja szerint egy szivárgó gázvezeték okozott. Társadalmi egyeztetést indított a BKK a Békásmegyeri lakótelep közösségi közlekedéséről. A BKK szeptember 10-ig várja az érintett lakosság, illetve a térség közvetlen környezetében közlekedők véleményét. BKK: Építési munkák miatt két hétvégén - a mostani szombat-vasárnap, illetve szeptember 19-20-án - módosul a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosok közlekedése. Több mint kétmilliárd forintból építi újjá a MÁV a balatonfenyvesi kisvasút hálózatának Imremajor és Csisztafürdő közti nyolckilométeres szakaszát - közölte a vasúttársaság. A Magyar Vívószövetség vezetőségének döntése értelmében a tervek szerint folytatódhat a szezon. Az MVSZ csaknem 250 koronavírus-tesztet végeztetett el a héten, és mivel csak öt pozitív eset volt, így marad az elképzelt menetrend. Ingyenesen letölthető mobilalkalmazással, az MLSZ Fan XP-vel otthonról is támogathatják a magyar labdarúgó-válogatottat a szurkolók az oroszok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen – olvasható az MLSZ honlapján. A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj időmérő edzését, így a vasárnapi futamot ő kezdheti az élről.