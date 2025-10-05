Rágalmazók melletti kiállás a Kossuth téren + videó

Front Robert C. Castellel: Putyin szavai mögött új stratégia rajzolódik ki + videó

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, amelyen a McLaren istálló a címét megvédve megnyerte a konstruktőrök világbajnoki pontversenyét.

A Magyarságért nevű Facebook-oldal hozta nyilvánosságra azt a felvételt, amin állításuk szerint a pulicista látszik amint egy parkolóban kábítószert fogyaszt a vasárnapi tüntetés szervezése közben.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Újraszentelik a veszprémi székesegyházat – Orbán Viktor beszéde – élőben a HírTV műsorán + videó Ma szentelik újra a felújított veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat. Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédét vasárnap 17 órakor a HírTV és közösségi felületeink élőben közvetítik.

„Niedermüller Péterék a bulibárókkal mutyiznak” + videó Színt kell valljon az összes bulibáró, hogyan fonódik össze az Erzsébetvárosi Önkormányzat és a helyi bulikartell szövetsége – jelentette ki az Erzsébetvárosi Fidesz alelnöke, mert folyamatosan derülnek ki az újabb és újabb információk az Akácos udvar átjátszásáról