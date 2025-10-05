Keresés

Belföld

Rágalmazók melletti kiállás a Kossuth téren + videó

2025. október 05., vasárnap 17:14 | HírTV

A Szőlő utcai álhírbotrányt kirobbantó Látó János is fellép ma azon a tüntetésen, amelyet Puzsér Róbert szervezett a Juhász Péter melletti kiállás jegyében. A helyszínről kollégánk, Méhésza András jeletkezett.

  • Rágalmazók melletti kiállás a Kossuth téren + videó

