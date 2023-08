Rágalmazásért elítélt újságírót bízott meg a dollármédia Böjte Csaba lejáratásával

Megosztás itt:

Az Origo írta meg, hogy már korábban is hamisan vádolt szexuális zaklatással valakit az a Kulcsár Árpád, aki a Böjte Csaba és alapítványa elleni cikksorozat egyik létrehozója. Kulcsár az Origo információi szerint közel egy évig vett részt a Böjte-ügy „feltárásában", és négy lejárató cikket is írt a Mérce nevű – a Jámbor András-féle Szikra mozgalomhoz köthető – szélsőbaloldali portálra a témában.

Pedig Kulcsárnak lett volna oka kerülni a szexuális zaklatás témáját, 2017-ben ugyanis éppen azért kellett lemondania a Transindex főszerkesztői posztjáról, mert kiderült, hogy rágalmazva, hamisan vádolta Váta Lóránd kolozsvári színészt szexuális abúzussal, aki nem sokkal később jogerősen pert is nyert az őt hamisan vádoló Kulcsár Árpád és portálja ellen becsületsértés és rágalmazás miatt.

Figyelmen kívül hagyott cáfolatok

Kulcsár akkor mindössze az állítólagos áldozat verziója alapján írt lejárató cikket Váta ellen, ami kísértetiesen hasonlít a mostani Böjte Csaba és alapítványa elleni akcióhoz, ahol szintén úgy jelentettetek meg cikkeket baloldali újságírók, hogy a vádlottal nem is sikerült beszélniük, az áldozat állításait cáfolók véleményét pedig figyelmen kívül hagyták.

Mindezt Szabó Tünde, az ügyet kirobbantó Átlátszó Erdély portál munkatársa megkeresésünkre azzal intézte el:aki eddig kétségbe vonta Mónika (az áldozat – a szerk.) állításait, arról győzött meg, hogy maga a kétségbe vonó személy megsértődött Mónikára, vagy jókora érdeke fűződik ahhoz, hogy megkérdőjelezze Mónika állításait."

A vádló Mónika történetét viszont azért is hitelesnek ítélte Szabó, mert, annak „részletei egybecsengenek a szexuális abúzusról szóló kutatások általános eredményeivel".

Facebookon büszkélkedett a "Böjte-projektről"

Az Origo azt is megtudta, hogy a hamis abúzus-vádba belebukó Kulcsár Árpád nem is titkolta, hogy kifejezetten a "Böjte-projektre" szerződött a Mércéhez. Korábban maga írta ki büszkén a Facebookra, hogy egy több hónapos, határokon átívelő „nyomozás" miatt került a szélsőbalos portálhoz. Május végén pedig, mint aki jól végezte dolgát, nyilvánosan is elköszönt a Mércétől, miután megosztotta az utolsó Böjte atyát lejárató anyagát a közösségi médiában.

Mint ismert, nemrég kiderült, hogy tudatos médiakampányt kreálhattak Böjte Csaba lejáratására a baloldalon, ami azonban megbukott, miután Mónika, az ügy koronatanúja, akinek vallomására építették az akciót, maga kért nyilvánosan bocsánatot az őt korábban befogadó ferences szerzetestől, és azt írta:végre sikerült eltávolítani a mérgező embereket, akik a maga fejét akarták általam".

Újabb cikkek várhatók az ügyben

Mint írják, az Origo oknyomozó munkába kezdett, hogy feltárják, kik és miért akarhatták Böjte Csabát lejáratni ezzel az egyre zavarosabbnak látszó akcióval. Hamarosan további cikkekben mutatjuk be, mit sikerült megtudnunk az érintettektől és az ügy részleteit valóban jól ismerő erdélyi forrásainktól, valamint részletesen közöljük, hogyan igyekezhettek tönkre tenni rosszakarói a Dévai Szent Ferenc Alapítványt, és annak gyermekek ezreit befogadó vezetőjét.

Annyi már most bizonyos, hogy erre az alantas feladatra Kulcsár Árpád személyében – többek között – egy olyan újságírót sikerült megnyerni, aki korábban egyszer már belebukott egy hasonló jellegű lejárató akcióba, és jogerősen elítélték hamis, rágalmazó abúzusvád miatt - zárja cikkét a lap.

