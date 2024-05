Orbán Viktor: Ha a vezetők úgy döntenek, hogy a béke fontosabb, akkor béke lesz + videó

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy minden héten közelebb vagyunk a háborúhoz. Most tárgyalások vannak arról, hogy francia kiképzőtisztek menjenek Ukrajnába, mindez egy új minőség - tette hozzá. A másik ennél aggasztóbb esemény, hogy a nyugati országok által adott fegyvereket nemcsak önvédelemre használhatják az ukránok - mondta a kormányfő.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.