Radics Béla szerint a főváros vezetése a felelős a kigyulladt buszok miatt + videó

Három busz gyulladt ki kicsit több mint 24 óra alatt - emlékeztetett a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője. Radics Béla szerint elfogadhatatlan, hogy olyan járművek álljanak forgalomba, amelyek kiéghetnek. A kormánypártok azzal a kérdéssel fordul Karácsony Gergelyhez: ilyen műszaki paraméterekkel, hogy közlekedhetnek autóbuszok a fővárosban.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.