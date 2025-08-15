Keresés

Belföld

Radics Béla szerint a főváros vezetése a felelős a kigyulladt buszok miatt + videó

2025. augusztus 15., péntek 15:53 | HírTV
KDNP Karácsony Gergely Radics Béla

Három busz gyulladt ki kicsit több mint 24 óra alatt - emlékeztetett a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője. Radics Béla szerint elfogadhatatlan, hogy olyan járművek álljanak forgalomba, amelyek kiéghetnek. A kormánypártok azzal a kérdéssel fordul Karácsony Gergelyhez: ilyen műszaki paraméterekkel, hogy közlekedhetnek autóbuszok a fővárosban.

  Radics Béla szerint a főváros vezetése a felelős a kigyulladt buszok miatt + videó

Eladó Balogh Levente luxusvillája

Botrányos adatok az ukrán menekültekről

Retró mesekvíz: vajon mire emlékszel Dr. Bubó rajzfilmsorozatra? 10-ből csak 1-nek sikerül hibátlanul

Hangfelvételhez jutottak a nyomozók, bajba kerülhetnek Magyar Péter emberei

"De jó, hogy vagytok nekünk!" Egekbe szökött a cukiság faktor, a gyerekekkel egy ágyból jelentkezett Curtis felesége

A Fradit kiejtő feröeriek újra Magyarországon okoztak sokkot, magyar Kl-gól Debrecenben

Lázár János: Ha valakinek van esélye az ország további fejlesztésére, lehetősége, képessége, tudása, az mindenképpen mi vagyunk + videó

Végre jó úton jár az MU? Íme, a Premier League legizgalmasabb csapatai – ÖTÖS LISTA

Újabb botrány tarkítja a parajdi katasztrófa utóéletét

Újabb botrány tarkítja a parajdi katasztrófa utóéletét

Óriási bejelentés: milliós támogatásokkal indul a kormány új lakásfelújítási programja

A CIA és a két ország testőrségének közös feladata most: egyszerre kell megvédenie az amerikai és az orosz elnököt

Kapcsolódó tartalmak

