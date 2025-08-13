Keresés

Radar - Új élet kezdődhet a Hortobágyon + videó

2025. augusztus 13., szerda

Az elmúlt évtizedek tartós aszálya súlyosan megviselte a magyar táj vízháztartását. Most azonban fordulat jöhet. A "Vizet a Tájba" program a Hortobágyon is elindult, hogy visszahozza a víz éltető erejét, és új életet adjon a pusztának.

  Radar - Új élet kezdődhet a Hortobágyon

Szijjártó Péter felszólította Ukrajnát, hogy ne veszélyeztesse hazánk energiabiztonságát

Ukrán atomtámadással fenyegették meg a moszkvaiakat

Sírva küzdött édesanyja életéért a hős kislány, Hanna tettétől mindenki könnyekig hatódik + videó

