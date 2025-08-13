Radar - Új élet kezdődhet a Hortobágyon + videó

Az amerikai külügyminisztérium 2024-es emberi jogi jelentése szerint Magyarországon stabil az emberi jogi helyzet, van sajtó- és szólásszabadság, a kormány pedig tiszteletben tartja az állampolgári jogokat. A dokumentum élesen cáfolja az ellenzéki és brüsszeli narratívákat, miszerint hazánk nem jogállam.

Ahogy ígértem: ami az élőbe nem fért bele, azokra utólag, most válaszolok. - írja Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook oldalán.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Orbán Viktor: Ezt a háborút Oroszország megnyerte, Ukrajna pedig elveszítette A kérdés csak az, hogy a nyugatiak, akik az ukránok mögött vannak, mikor és milyen körülmények között ismerik be, hogy ez megtörtént, és mi következik mindebből. - írta a Facebookon a miniszterelnök.