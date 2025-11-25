Keresés

Belföld

Rács mögött maradnak a Szőlő utcai javítóintézet-ügy gyanúsítottjai

2025. november 25., kedd 11:02 | MTI
Központi Nyomozó Főügyészség Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség Szőlő utcai javítóintézet

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében eddig kihallgatott két gyanúsított - a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa - november 29-ig meghosszabbított letartóztatásának további három hónappal történő meghosszabbítására tett indítványt - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség kedden az MTI-vel.

  • Rács mögött maradnak a Szőlő utcai javítóintézet-ügy gyanúsítottjai

A közlemény szerint a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa a megalapozott gyanú szerint – kihasználva a sértettek korábbi hátrányos szociális helyzetét és a köztük lévő befolyási viszonyt – három nehéz sorsú fiatal nőt prostitúciós tevékenység folytatására, majd az így megszerzett bevételük átadására bírta rá.

A volt vezető párja segítségével a kizsákmányolt fiatalokat tényleges munkavégzés nélkül, valótlanul kitöltött jelenléti ívek felhasználásával közalkalmazottként – közel hatvanmillió forint vagyoni hátrányt okozva – foglalkoztatta az intézményben - tették hozzá.

Az ügyészség szerint a gyanúsítottak nagy értékű autókat és ingatlanokat vásároltak annak érdekében, hogy az általuk elkövetett bűncselekményből származó vagyon eredetét legalizálják.

Magatartásukkal rendszeres haszonszerzésre törekedtek, céljuk az volt, hogy a sértettek prostitúciós tevékenység folytatására való folyamatos buzdításával biztosítsák saját maguk számára a magas színvonalú, biztos anyagi hátteret - fogalmaztak.

Közölték azt is, hogy olyan is előfordult, hogy egy valóban ott dolgozó ember munkabérét saját rendelkezésük alá vonták, és abból a sértett részére csak a mindennapos szükségleteire elegendő összeget biztosítottak.

A fentiek miatt a gyanúsítottak emberkereskedelem és kényszermunka, valamint hűtlen kezelés, továbbá pénzmosás, illetve több rendbeli hamis magánokirat felhasználásának bűncselekményével, a férfi ezen kívül közfeladati helyzettel és - engedély nélküli légpuska tartása miatt - lőfegyverrel visszaélés bűntettével is gyanúsítható.

A nyomozó ügyészség álláspontja szerint továbbra is indokolt a gyanúsítottak esetében a legszigorúbb, személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés fenntartása, ezért indítványozta letartóztatásuk további meghosszabbítását.

Az indítvány szerint tartani kell attól, hogy a gyanúsítottak igyekeznének meghiúsítani a bizonyítást, továbbá a bűnismétlés, a nő esetében a szökés veszélye is reális - áll a közleményben.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

